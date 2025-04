Njemačka rasporedila trupe, čuvaju istočni blok NATO-a, ovo se događa prvi put nakon Drugog svjetskog rata.

Ruska invazija na Ukrajinu preokrenula je cijeli sigurnosnu politiku svijeta. Države su se okrenule ulaganju u vojsku, a europske države koje graniče s državom koju vodi Vladimir Putin, već se neko vrijeme spremaju na najgore i imaju sve u pripravnosti. Tako je Njemačka u utorak službeno pokrenula svoje prvo stalno raspoređivanje stranih trupa od Drugog svjetskog rata. Naime, postavila je oklopnu brigadu od 5000 vojnika u Litvi. Pokušaj je to NATO-a da ojača na istoku.

Germany officially launched its first permanent foreign troop deployment since World War II on Tuesday — a 5,000-strong armored brigade in Lithuania.



