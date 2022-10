Njemačka je izmijenjena do neprepoznatljivosti: Istok prosvjeduje, sve se više troši na naoružavanje

Energetska kriza već mjesecima drži Njemačku u neizvjesnosti mijenjajući je do neprepoznatljivosti. Ogromna povećanja cijena energije i hrane, koja su posljedica obustave isporuke ruskog plina, koče industrijsku proizvodnju te znatno smanjuju kupovnu moć građana. Sve to sve gura mnoge Nijemce do granice njihove financijske izdržljivosti.



To uviđa i Semafor-koalicija čiji ministar gospodarstva Robert Habeck, član stranke Zeleni, Nijemcima poručuje kako su ozbiljna vremena te da Njemačka proživljava tešku energetsku krizu, koja sve više prerasta u gospodarsku i društvenu krizu. Dalje od njega u svojoj izjavi otišao je bivši predsjednik Bundestaga i raniji ministar financija Wolfgang Schäuble koji je izjavio kako su Nijemci prezahtjevni i da bi, “umjesto kukanja zbog straha od nestanka električne energije, trebali obući džemper ako se zimi smrzavaju”. Još je rekao kako “država nije neka vrsta supermarketa u kojem su građani lovci na povoljne cijene”.