'Punoglavac' ga je puno koštao: Za ovo se u Njemačkoj može dobiti kazna i do 4.000 eura

Vrijeđanje nekoga potencijalno može biti kazneno djelo i rezultirati velikom novčanom kaznom. Iako ne postoji službeni katalog kazni, postoji katalog koji proizlazi iz raznih sudskih odluka. Novčani iznosi mogu varirati ovisno o pojedinom slučaju i temelje se, između ostalog, na primanjima dotične osobe, piše Fenix magazin. Tako je u Bavarskom Wunsiedelu (Bavarska) Horst P. (56) kažnjen je s 2.100 eura kazne jer je njemačkog ministra gospodarstva Roberta Habecka na Facebooku nazvao “punoglavcem”!

No što je to točno uvreda?

Ako ste nekoga namjerno degradirali gestama ili izjavama i/ili uvrijedili njegovu čast, to može predstavljati uvredu . Koliko će vas to koštati u slučaju kaznenog postupka ovisi, između ostalog, o vašoj zaradi. Kazne se obračunavaju u tzv. dnevnim stopama. Osim toga, prilikom donošenja presude sud uzima u obzir situaciju koja je dovela do uvrede.

POVEZANI ČLANCI:

Suci uvijek odlučuju od slučaja do slučaja. Uzimaju se u obzir i okolnosti počinjenja kaznenog djela, poput utjecaja alkohola i ranije osuđivanosti. Primjerice, pokazivanje srednjeg prsta policajcu može stajati i 4.000 eura. Uvreda “idiot u uniformi” također je uvreda i u prošlosti se kažnjavala novčanom kaznom od 1.500 eura .

U nastavku pogledajte katalog kazni koje se temelje na kaznama raznih sudskih odluka u prošlosti: