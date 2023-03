Nisu vojnici HV-a konobari ili građevinci pa da ih zamijene Nepalci i Filipinci

Sve je više poslova koje Hrvati ne žele raditi. Ni za kakav novac, a kamoli za one plaćene ispod tisuću eura. U pravilu, taj potpuni izostanak interesa odnosi se na svaki fizički zahtjevniji posao, pa i posao koji zahtijeva veću odgovornost i odricanje. Zapadne zemlje to su doživjele nekoliko desetljeća prije Hrvatske pa su prvo probali s promjenom naziva samog posla, kako bi mu dali na važnosti i finoći. Tako su prodavači postali sales asistenti, svi kuhari su chefovi, a u kafićima te poslužuju kavom – baristi. No, ni to nije pomoglo pa takve poslove tamo neće raditi ni Irci ni Nijemci, već eventualno Hrvati i ostali stranci. Takva je situacija rezultirala time da se u Hrvatskoj zapošljava sve više stranaca, koji su preuzeli već oko 200 tisuća poslova koje više ne žele obavljati naši ljudi. I dok to nosi spas našem turizmu, industriji, građevinarstvu, poljoprivredi, takvo što ne može se primijeniti baš svugdje gdje nedostaje radnika. A po novome, najviše ih počinje manjkati u Hrvatskoj vojsci.