'Nisu ga mogli pronaći živoga. Pročitao sam vijest, a oči su mi se napunile suzama'

Neizmjerna tuga zavladala je Španjolskom u subotu nakon što je pronađeno beživotno tijelo 2-godišnjeg dječaka Julena na dubini od 71 metra u bunaru u kojeg je upao prije trinaest dana, nakon što je danima oko 300 radnika neumorno radilo na njegovom spašavanju unatoč malim izgledima da ga pronađu živog.

Dječak je upao u rupu pored jedne farme, u mjestu Totalán na jugu Španjolske, gdje je bio na izletu s roditeljima. Inženjeri su u teškim uvjetima iskopali rupu pored one u koju je upao dječak, a zatim su iz te rupe prokopali četiri metra dugačak tunel do druge rupe te došli do dječaka.

Iako su izgledi da ga pronađu živog bili mali, nitko nije odustajao niti se prestajao nadati.

Nakon što su u 1.25 sati, u noći na subotu, spasioci konačno pronašli njegovo beživotno tijelo, tuga je preplavila stanovnike diljem Španjolske koji su ovaj slučaj detaljno pratili.

„Njegova bol je naša bol“, rekao je na konferenciji za medije Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, izaslanik vlade u Andaluziji, pokrajini gdje se nalazi mjesto Totalán. Dok su potreseni dječakovi roditelji čekali vijesti, stotine građana iz svih dijelova zemlje slali su poruke ohrabrenja i strepili zajedno s njima.

„Probudio sam se u 5 ujutro misleći na Julena. Pročitao sam vijest a oči su mi se napunile suzama“, rekao je Rafael García. „Nisu ga mogli pronaći živoga, no divovski napor Španjolaca da ga spase pruža mi utjehu“, dodao je.

Stanovnici su se spontano okupljali ispred gradske vijećnice u Málagi, gradu blizu mjesta gdje se dogodila nesreća. Izašli su i gradski vijećnici te je održana minuta šutnje.

Kraljevska palača pored Madrida pridružila se tuzi španjolskih građana. „Naša bol je duboka. Iskrena sućut Julenovoj obitelji. Odajemo priznanje svim osobama koje su neumorno pokušavale spasiti Julena pokazavši solidarnost bez granica“, navedeno je u priopćenju kraljevske kuće.

Španjolski premijer Pedro Sánchez napisao je na Twitteru: “Čitava Španjolska je udružena u tuzi Julenove obitelji. Izbliza smo pratili svaki korak prema njemu. Uvijek ćemo biti zahvalni onima koji su ga neumorno tražili ovih dana“.

Jedan građanin je na svojem Twitteru naveo: „Julen, jedna mala zvijezda na nebu“.

