'Nisam zadovoljan kako je saživjela aplikacije Stop Covid-19'

Na Vladi će se donijeti odluka tko će prisustvovati, to apsolutno neće biti svi ministri. Ono što je najbitnije u čitavoj stvari, s obzirom na važnost kolone sjećanja i važnost tog dana za čitavu Hrvatsku, važno je da određeni epidemiološki koncept i okvir, ukoliko se bude poštivao, nekakvog većeg rizika za zarazu neće biti. Svi oni koji su pozitivni, apsolutno je realno da ne prisustvuju i da ne šire svoju zarazu, stoga apeliram na sve one koji znaju da su bili u kontaktima, koji znaju da su pozitivni, da ne dolaze na takva zbivanja - rekao je ministar zdravstva Vili Beroš u Varaždinu, odgovarajući na pitanje je li kolona sjećanja upitna i tko će biti predstavnik Vlade. Obišao je Opću bolnicu Varaždin koja bilježi velik broj pacijenata zaraženih koronavirusom.

- Izloženi smo novim izazovima. Uobičajeno se dosad u medicini upotrebljavalo od pet do 10 litara kisika po bolesniku, međutim ovo je bolest koja zahtijeva daleko veće količine kisika, i na to treba adekvatno odgovoriti. Sretni smo što i poduzetnici i vlasnici određenih firmi, i svi skupa zajedno doprinose nalaženju rješenja. Ista stvar je svugdje u zemlji, zato je od iznimne važnosti što smo promišljali u Zagrebu, Dubravu kao centar gdje se liječe najteži Covid-19 pozitivni bolesnici, i sve je to naš zdravstveni odgovor na ovu ugrozu, koji je vrlo bitan - rekao je ministar Beroš. Dodao da u ovom trenutku ima dovoljno respiratora i kadrova. Zasad je sve pod kontrolom, istaknuo je.

- Nema drugog načina odgovora na ovu ekstremnu svjetsku krizu nego zajedništvo, promišljanje, projekcije. Imamo broj novozaraženih i možemo znati što očekivati u zdravstvenom smislu za dva tjedna. Ta dva tjedna su ključni jer moramo naći odgovore na brojna pitanja - rekao je Beroš.

Na pitanje o masovnom testiranju rekao je da s epidemiološkog aspekta ono daje releventne informacije, ali ne daje odgovor na sva pitanja.

- Nisam zadovoljan kako je saživjela aplikacija "Stop Covid-19" - istaknuo je i apelirao na zaražene da se prijave na tu aplikaciju. Na žalost, dio zaraženih krije kontakte, rekao je.

Lockdown i policijski sat ne dolaze u obzir, naglasio je i dodao da je prioritet sačuvati gospodarske aktivnosti.