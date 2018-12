Nijemci novim zakonom privlače radnike izvan EU, a mi imamo kvote bez useljeničke politike

Njemačka vlada donijela je ovaj tjedan zakon o useljavanju koji treba stupiti na snagu 1. siječnja 2020., a kojim će privlačiti kvalificirane radnike izvan EU. Njemačka s više od 80 milijuna ljudi kojoj treba milijun radnika godišnje da održi radni i mirovinski sustav svjesna je da presušuje tržište radne snage u EU, iz kojeg je dosad uzela 4,7 milijuna ljudi, i da se mora okrenuti uvozu radnika izvan EU.

No novi zakon ne omogućuje svakome tko ima putovnicu i kartu da može ostati u Njemačkoj, osobito ne onima koji ne misle raditi i integrirati se. Očito je to i iz izjave koju je dao ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer rekavši da neće biti useljavanja u njemačke socijalne sustave. A i ministar rada Hubertus Heil naglasio je da su uvjeti za useljavanje i dalje visoki s ciljem bolje integracije radnika. Radne dozvole i vize dobit će kvalificirani radnici koji trebaju znati i njemački jezik. Njemačka i dalje vodi selektivnu imigracijsku politiku iako je zakonom pojednostavila proces dobivanja viza i radnih dozvala za radnike izvan EU.

Gradovi i općine imaju pravo sukladno kretanju na tržištu rada mijenjati kriterije za zapošljavanje radnika izvan EU. No, ako se ukaže potreba za zaštitom domaćih radnika, brzo će se i uvesti. U Njemačku može doći svatko s kvalifikacijom tražiti posao šest mjeseci, piše Deutsche Welle, ali mora dokazati da u tom razdoblju ima novca da pokrije životne troškove i da neće tražiti pomoć od države. Da će Njemačka, u kojoj je od 10,6 milijuna stranaca njih 7,5 milijuna iz Europe, i dalje uzimati radnike iz Europe, proizlazi i iz izjave ministra zdravstva Jensa Špana koji je, prenosi Blic, najavio pojačano useljavanje radnika sa zapadnog Balkana za njegu i skrb o starijima. To će dovesti do novog iseljavanja iz Srbije i BiH, koje se kao i Hrvatska prema projekcijama UN-a ubrajaju u države koje će do kraja stoljeća izgubiti najviše stanovnika. Njemačka dugoročno i strateški razmišlja o budućnosti za razliku od nas.

Galerija: Plenković i Grabar-Kitarović na 5. sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju

- Nijemci, koji vode selektivnu imigracijsku politiku, uspjet će u privlačenju radnika koji im trebaju za održavanje gospodarskog rasta. Kod njih integracija uspijeva, a mi smo sve što Nijemci nisu. Nemamo njihov standard i umišljamo si da ćemo propisivanjem nekih kvota privući kvalificirane radnike. Otkud i kako? Imamo Zakon o državljanstvu uz koji je vezan Zakon o strancima, a događa nam se da osobe koje su završile medicinu, specijalizirale, nisu mogle dobiti stalni boravak u Hrvatskoj zbog odredbe da moraju imati dvije godine prihoda. Osobno znam za dvije takve osobe. Imamo represivan sustav spram politike useljavanja, ponašamo se kao da su svi kriminalci koji nam dolaze. Daleko smo mi od njemačke selektivne imigracijske politike, ne bavimo se problemima zbog kojih nam se ljudi iseljavaju nego kvotama kojima kao da lovimo u mreži radnike i nadamo se da će netko upasti - kaže demograf Marin Strmota.

