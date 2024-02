Nijemac u avionu počeo iskašljavati krv: 'Izgubio je par litara. Bio je to horor, svi su vrištali'

Lufthansin let koji je u 23:40 sati u četvrtak trebao prevesti putnike od Bangkoka do Münchena pretvorio se u scenu iz filma užasa kada je 63-godišnji putnik počeo iskašljavati i pljuvati krv. Radi se o Nijemcu koji je, usprkos trudu posade, preminuo u Airbusu A380. Za švicarski Bild sve su prepričali Karin i Martin Missfelder koji su se zatekli na letu. Karin je po struci medicinska sestra u Sveučilišnoj bolnici u Zürichu, te je kazala kako je odmah po ulasku u zrakoplov primijetila da je 63-godišnjak u redu ispred nje lošeg fizičkog stanja - znojio se i disao puno prebrzo.

Nijemac je putovao sa suprugom Filipinkom koja je objasnila da su morali trčati kako bi stigli na let, te da se on vjerojatno zbog toga loše osjeća. I stjuardesa je došla pitati putnika je li sve u redu, a svjedokinja kaže kako se činila zabrinuta, no i dalje su odlučili dozvoliti mu putovanje. Ubrzo nakon toga, Karin je otišla do osoblja aviona i inzistirala da liječnik pregleda muškarca. Pozvan je i kapetan koji je putem razglasa pitao ima li u avionu liječnik. Javio se mladi Poljak od oko 30 godina koji je vrlo slabo govorio engleski, opisala je Karin. On je pregledao Nijemca, pitao ga kako se osjeća i izmjerio mu puls te je kazao da je sve u redu.

"Dali su mu čaj od kamilice, no već je pljuvao krv u vrećicu koju je držala njegova supruga" prisjetila se svjedokinja. Putnikovo stanje ubrzano se pogoršalo nakon što je zrakoplov poletio. U jednom trenutku, krv je počela šikljati iz njegovih usta i nosa, a prestravljeni putnici rekli su da je izgledalo kao da je izgubio litre krvi koja je sada bila posvuda - po putnicima, sjedalima, zidovima... "Bio je to apsolutni horor, svi su vrištali" dodala je Karin.

Nakon toga, u avionu je nastupila smrtna tišina. Osoblje je odmah započelo proceduru oživljavanja koju je Karin opisala kao "amaterski izvedenu". Ustrajali su oko pola sata iako je bio očito da Nijemac nije živ. Tijelo su prenijeli u drugi dio zrakoplova, a kapetan je obavijestio putnike da se moraju vratiti u Bangkok.

POVEZANI ČLANCI:

Bračni par iz Švicarske objašnjava kako su zaprepašteni daljnjim ponašanjem osoblja na aerodromu. "Nitko se nije pobrinuo za nas, čekali smo dva sata, nitko nije pitao kako smo... Dobili smo vaučer od 10 franaka i na koncu su nas stavili na let preko Hong Konga" kazali su Karin i Martin. "Činjenica da Lufthansa nema nikakve mjere za ovakve slučajeve, da nikoga nije bilo briga za 30-ak traumatiziranih putnika, je neprihvatljiva" istaknuo je Martin, koji očekuje ispriku od avioprijevoznika. Iz kompanije su samo kratko potvrdili da je zabilježen smrtni slučaj na letu, dodajući kako ne mogu otkriti više detalja.

Karin za cijelu situaciju krivi sebe. "Muškarac je izgledao tako loše, ne razumijem zašto je kapetan uzletio. Trebala sam se umiješati, ali kada sam vidjela da je do njega došao liječnik, smatrala sam da je bolje da ostanem po strani. Sada sve ovo trebamo nekako procesirati" zaključila je.

VIDEO Policija spašava migrante iz rijeke Dragonje