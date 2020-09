Nijemac iz Splita na replici stroja iz 1440. tiska stihove iz Biblije

Nijemac Uwe Müller, koji već gotovo 30 godina živi u Splitu, napravio je repliku Gutenbergova prvog tiskarskog stroja iz 1440. Nacrt je dobio u muzeju u Mainzu, a u izradi mu je pomogao stolar iz Međimurja. Na drevnom drvenom stroju Uwe tiska stihove iz Biblije, njemu najvažnije knjige.

Slovo po slovo

Ljudima rado demonstrira proces tiskanja i slaganja na stroju. Ističe da je stroj imao velik utjecaj na ljude i kulturu te kaže da njime zapravo prezentira povijest i povijesne činjenice.

– Gutenberg je objavio prvu tiskanu Bibliju. On je smatrao da je to najvažnija knjiga, a ja dijelim njegovo mišljenje. To je knjiga koja je promijenila moj život. Želio sam se voditi njegovim naumom te sam odlučio tako ispisati svoju Bibliju uz pomoć ovog stroja koji sam napravio – kaže Müller.

Nijemac s hrvatskom adresom napravio je tiskarski stroj jer je želio svima pokazati kako su se nekada tiskale knjige. Ističe kako je Gutenberg u stroj uložio ozbiljan novac, čak je zapao u dugove. Međutim, doprinos njegova stroja razvoju te širenju kulture, pismenosti, duhovnosti i raznih ideja bio je neizmjeran.

– Danas imamo računalo i sve obavimo u jednoj sekundi, stisnemo ‘print’ i to je to. Prije je to bilo malo drukčije. Radnicima u tiskari ruke su bile crne od boje, to danas više ne postoji. Ipak, tiskarski je stroj bio velik korak naprijed, s obzirom na to da su ljudi koji su do tad pisali samo rukom prvi put mogli tiskati knjige i umnažati ih – objašnjava Nijemac.

Müller je svoj stroj već predstavio u nekoliko hrvatskih gradova te su zainteresirani, osim podsjećanja na neke povijesne činjenice o važnosti izuma tiskarskog stroja, iz prve ruke mogli vidjeti i kako on funkcionira. Posao slaganja “slovo po slovo’ bio je spor i mukotrpan pa je njemački tiskar i izumitelj tipografije Johannes Gutenberg u dvije godine uspio tiskati tek 180 primjeraka Biblije.

Veliki tehnološki napredak

– Ljudi su iznenađeni i oduševljeni, nikad nisu imali priliku vidjeti ovaj stroj i kako on radi. Relativno je jednostavan, ali u svoje vrijeme on je predstavljao golem napredak u tehnologiji – rekao je Splićanin Nenad Sutlović koji s Müllerom promovira stroj po Hrvatskoj.