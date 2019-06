Nije mogao izaći s parkirališta, pogledajte kako je riješio problem

Najgore kod parkiranja, osim situacije u kojoj ne možete pronaći parking, je i kada vas drugi vozači zagrade pa morate biti čarobnjak da biste izašli svojim vozilom s parkirališta.

No, ako imate maleni automobil, to ne mora više biti problem.

Jedan je muškarac pokazao kako je on riješio situaciju nedostatka prostora.

On je došao do svog automobila ispred kojeg je bio parkiran motocikl, a iza drugi automobil, i shvatio je da se ne može isparkirati, no nije odustao. Sagnuo se, uhvatio stražnji kraj automobila, podigao ga i odgurao.

Ili je njegov automobil poprilično lagan, ili on ima puno snage, sve u svemu, svaka čast na snalažljivosti.