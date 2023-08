'Skejo je napravio štetu cijelom HOS-u. Nije mi jasno zašto jedini nije ušao u Knin?'

Iako je PU šibensko-kninska još u jutarnjim satima na Dan pobjede i hrvatskih branitelja objavila zašto je na ulazu u Knin potrpala u maricu i prepratila do postaje na kriminalističko istraživanje pukovnika u miru Marka Skeju i 20 njegovih suboraca iz veteranske bojne Rafael Boban, ne prestaju uznemirene reakcije branitelja ali i običnih građana koji im daju podršku i dijele fotografije uplakanog policajca koji privodi Skeju. A razlog je bezglavo probijanje 'blokirane' ceste, što je napravio jedan od automobila iz Skejine kolone, nakon što su se zaustavili nasred prometnice kod skretnja za Biskupiju 13 kilometara do Knina i izvodili performans na cesti. Policija je potvrdila da su Skejo i suborci htjeli do Knina zatvorenom cestom, umjesto putem preko Biskupije koji je ranije najavljen u sklopu organizacije te su blokirali cestu.

Utvrđeno je kako su osumnjičenici, njih ukupno 15, starosti od 40 do 69 godina, počinili prekršaj iz čl. 23. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira dok su četvorica starosti 51, 53, 56 i 67 godina počinili i prekršaj iz čl. 32. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, napravili su blokadu prometa.

VIDEO Uhićen Marko Skejo i 20 članova Udruge veterana 9. bojne HOS-a Rafael vitez Boban

Ratna karikatura

Skandal koji su izazvali bio je, dakle, nepotreban - jer preko Biskupije su se bez problema doveli i drugi uzvanici, posjetitelji te novinari. Doveo bi se i Skejo, policija nije imala namjeru postupati dok nije probijena zabrana i ugrožen promet. U Kninu smo vidjeli desetke pripadnika HOS-a, veliki broj stigao je iz Slavonije, nitko nije doživio ni najmanji incident. Proslave u Kninu već dugo nisu žestoke kao ranijih godina, kad su deseci tisuća ljudi cijeli dan tutnjali Kninom, a u tom derneku našlo se svega, palile su se i srpske zastave, na pozornici je s politiziranjem bila još teža situacija, pa sada na tihoj misi u Kninu nitko se i ne osvrne previše na pokoji izolirani 'neprimjereni' uzvik. Policiji je puno veći problem bilo ugrožavanje sigurnosti cijele rute u prometu do Knina.

Prvi vozač u koloni nije htio poslušati upozorenje i naredbu policijskih službenika već je pokušao proći punkt u čemu je spriječen, a nakon čega su ostali vozači blokirali obje kolničke trake ceste D-33. Zakrčili su cestu i snimali se, preusmjeravali automobile i ometali promet, u koloni je bila i naša ekipa te smo cijeli događaj vidjeli.

Razgovarali smo kasnije sa Predsjednikom Saveza udruge HOS-a Borislavom Barišićem koji se slaže da je već i činjenica da postoji Savez udruga besmislena, kao i Skejino ponašanje.

"Nije mi jasno zašto jedini nije ušao u Knin. Vidio sam snimke i pitao sam otkud kamera koja ih tamo čeka? Nemojte da ispadne kako mi stavljajte riječi u usta, ali naravno da se svi pitaju što stoji iza toga, zvalo me stotinu HOS-ovaca jutros, potreseni su zbog Skejinog uhićenja, ali čini se kako opet skreće pozornost na sebe... Napravio je opet i štetu cijelom HOS-u, jer nikakav problem ne postoji s našim odorama, zastavama i svi smo se normalno fotografirali n tvrđavi u Kninu, hrvatska vojska nas je pozdravljala, mene su pozvali da sudjelujem u prednjim redovima, ali nisam, gušt mi je kulturno doći i popričati sa suborcima, proslaviti naš dan. Ja sam običan branitelj, tako se i predstavljam i nas se srdačno dočekuje od Knina do Vukovara", komentirao je za Večernji list Barišić Skejin 'incident'.

