Nezavisni načelnik Šeparović prijavio HDZ-ovca Bačića za prijetnju smrću: 'Polit ću te benzinom i zapaliti!'

Drama se događa u Blatu na Korčuli koja je u potpunosti razjedinila politički sukobljeno mjesto. Ante Šeparović (44), nezavisni načelnik Općine Blato, koji je na nedavnim izborima obranio mandat i pnovno izabran za načelnika za prijetnju smrću prijavio je Tonča Bačića (61), člana HDZ-a. Navodno mu je prišao u nedjelju, iza mise i zaprijetio kako će ga zapaliti kao i sve njegove koji su slavili s njim izbornu pobjedu.

- Mogu vam potvrditi da sam podnio kaznenu prijavu protiv Tonča Bačića, dao sam iskaz na policiji, ali dok oni ne odrade svoj dio posla i dok ne dobijem zapisnik ne smijem davati izjave vezan za taj slučaj. Mogu vam samo reći kako ovo nije prvi put da me HDZ-ovci napadaju, i mene i moju obitelj. To se događalo i nakon izbora 2017. kada sam izašao iz stranke i pobijedio na izborima. Tada ih nisam prijavio, a oni su mene predstavljali kao nasilnika. Ovoga puta odlučio sam da neću više šutjeti, ne dam na sebe niti na svoju obitelj. Istina je, u nedjelju sam pred crkvom doživio priejtnje smrću i kazneno sam ih prijavio! – rekao nam je Šeprovićć.

Što se događalo u Blatu iza nedjeljne mise pitali smo i Tončija Bačića koji pak ima sasvim drugu priču. Tvrdi da načelniku nije prijetio.

-U ovom dijelu Blata u kojem živim u susjedstvu je unazad godinu i pol dana bilo šest sprovoda. Jedan od njih je i mog 34-godišnjeg sina kojega ne mogu prežaliti. Supruga i ja još patimo. Nakon izborne pobjede, Šeparović i njegovi došli su u jednu od kuća u susjedstvu slaviti. Pjevalo se, došli su s motorim, bučili, vikali. Supruga i ja smo se zatvotili u kuću i popili tablete za smirenje – objašnjava Bačić kontekst u kojem je došlo do incidenta. Priznaje kako je u nedjelju nakon mise prišao načelniku ali kaže, htio je olakšati dušu i požaliti mu se, a ne prijetiti mu.

- Čestitao sam mu na pobjedi i rekao mu: "Što si došao slaviti gore gdje tuga i nevolja vlada", a on će na to: "Što ima veze'!" Ja sam bio pod tabletama i bio sam smiren, samo sam mu na to rekao da ga može biti stid, a on je onda počeo vikati: "Polit benzinom i zapalit!" Ja ga pitam: "Je li mene?" i gledam ga, a on nastavlja: "Polit benzinom i zapalit. To si ti reka!" I prijavio me je za prijetnju smrću njemu i svima njima koji su slavili, a ja sam mislio da će mi se ispričati. Policiaj me je već pozvala, bio sam u postaji i dao sam iskaz. Rekao sam im isto ovo što sam i vama. Bilo je svjedoka koliko hoćeš, nitko ne može reći da sam ja izgovorio da ću ga politi benzinom i zapaliti niti da sam mu ikako prijetio kao što on kaže – ispričao nam je svoju stranu priče Tonči Bačić.

Slučaj nam je komentira i Branko Bačić, predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije.

- Nisam tad bio u Blatu, za događaj sam čuo iz druge ruke i ne znam što se tamo događalo. Tonči Bačić je moj prijatelj. Dobar je i vrijedan čovjek, pošten. Nedavno je doživio veliku tragediju, teško mi je vjerovati da bi izazivao sukobe i prijetio. Ali, neću ništa komentirati, treba sačekati da policija odradi svoj posao i bude li trebalo da se u daljnjem postupku osvijetli što se dogodilo. Blato je malo mjesto, ljudi su upućeni jedni na druge i nikakvi sukobi ni podjele nisu dobri. Treba smiriti tenzije – poručio je Branko Bačić.

U PU Dubrovačko-neretvanskoj su nam potvrdili kako su zaprimili prijedlog kaznene prijave i ispitali osumnjičenog. Službenu potvrdu još nismo dobili, ali neslužbeno doznajemo da je nakon završenog kriminalističkog sitraživanja prijedlog prihvaćen te je protiv Tončija Bačića podnesena kaznena prijava.



