Nevrijeme pred vratima: Evo kad dolazi velika promjena, kiša, grmljavina, temperatura pada za 10 stupnjeva

Sudeći po vremenskoj prognozi koja nas čeka ovih dana, ovaj vikend još uživat ćemo u suncu jer od ponedjeljka dolazi velika promjena vremena. Prema DHMZ-u danas će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom te i dalje u većini predjela vrlo toplo, u unutrašnjosti mjestimice i vruće. Puhat će umjeren, u gorju i vrlo jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu i južni te kasnije na otocima i jugo. Najviša temperatura većinom između 25 °C i 30 °C. Što se nedjelje tiče, očekuje se da će biti većinom sunčano, s južinom vrlo toplo. Prolazno umjerene naoblake bit će već prijepodne, no ostat će uglavnom suho, poslijepodne pljuskova može biti na sjeveru, a prema kraju dana na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz jače naoblačenje mjestimična kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, na Jadranu jugo. Jutarnja temperatura zraka od 11 °C do 16 °C, na moru između 14 °C i 18 °C, a najviša dnevna uglavnom od 23 °C do 28 °C.

Od ponedjeljka kiša se očekuje u cijeloj zemlji. DHMZ piše da će u ponedjeljak i utorak biti promjenljivo i nestabilno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u unutrašnjosti uz osjetan pad temperature zraka. Ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi. Na kopnu će u utorak puhati sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno, u ponedjeljak jako i olujno jugo, krajem utorka na sjevernom dijelu bura.

