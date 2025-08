VIDEO Snažno nevrijeme pogodilo Dalmaciju, u Splitu opći potop, na Poljudu nestalo struje, ogromni valovi kod Visa

Nakon što je snažno nevrijeme u kasnim poslijepodnevnim satima zahvatilo područje Dalmatinske zagore i veći dio Cetinske krajine, zbog čega je otkazana i Sinjska alka, olujni oblaci nastavili su se razvijati nad otvorenim morem srednjeg Jadrana, donoseći nove nestabilnosti.

Oko 19 sati oluja je stigla do Biševa i Visa, gdje su u Komiži zabilježeni udari vjetra do 50 čvorova. Temperatura zraka pala je s 30 na 21 stupanj, a količina oborina na otoku kretala se od 5 do čak 30 litara po četvornom metru, ovisno o lokaciji.

Na Poljudu je nestalo struje pred početak utakmice koja bi mogla biti i otkazana, a za sada se zna da će početi u 21.30.

Na Poljudu je nestalo struje pred početak utakmice Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Snažno nevrijeme pogodilo je i otok Hvar.