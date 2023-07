Nevrijeme opet prijeti dijelovima zemlje, izdana upozorenja: Kada nam se vraćaju vrućine?

Kako je izvijestio DHMZ danas će biti pretežno sunčano, na kopnu ponegdje s umjerenom naoblakom. Uz jači dnevni razvoj oblaka poslijepodne i navečer u unutrašnjosti sve je veća vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima gdje je lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar većinom slab. Na moru će popodne puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 31 °C.

VEZANI ČLANCI:

Izdan je žuti Meteoalarm za pojedine dijelove Hrvatske.

Foto: DHMZ

I u četvrtak će biti djelomice ili pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 19 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 °C.

Foto: DHMZ

"Nestabilno s mjestimičnom kišom i pokojim lokalnim pljuskom te grmljavinom - takvo će vrijeme na kopnu potrajati do kraja četvrtka. Od petka slijede stabilniji, za većinu ovoga vikenda, vjerujem, i vrlo ugodni - sunčani i topli ljetni dani. U idućem tjednu sve je vjerojatniji daljnji porast dnevne temperature zraka, zbog čega će nekima vrućina i sparina postati neugodne. Na Jadranu će vrućinu idućeg tjedna ublažavati popodnevni umjereni vjetar s mora, uobičajen za stabilnog ljetnog vremena. Prevladavat će vedro, u petak s tek pokojim oblakom. Do petka često sunčano, ali ne posve stabilno - uz prolazno više oblaka valja računati na mogućnost za malo kiše ili poneki lokalni pljusak, osobito na sjevernom dijelu", prognoza je koju je za HRT pripremio Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Video: Pravilo u Njemačkoj: Osim vozača, tijekom vožnje ovo ne smije raditi ni suputnik u vozilu