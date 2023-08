Nevrijeme još prijeti dijelovima Hrvatske, jedna regija u narančastom: Kada nam stiže ljepše vrijeme?

Vrijeme u Hrvatskoj će i dalje biti nestabilno, a moguće je i jače nevrijeme. Povremeno će danas biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom, uglavnom na Jadranu izraženijih. Na sjevernom Jadranu te u gorju i na sjeveru Dalmacije moguća je mjestimice obilnija oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, a na sjevernom dijelu prolazno sjeverozapadnjak i bura. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, u Slavoniji i Dalmaciji do 26 °C.

Na snazi je upozorenje za obalu. Riječka regija je pod narančastim alarmom. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju.

"Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", poručuju iz DHMZ-a.

I u srijedu još ponegdje kiša i grmljavina, ponegdje i nevrijeme, te u većini Hrvatske najsvježije u ovome tjednu. Od četvrtka većinom suho, te posvuda sunčanije i toplije, za vikend mjestimice i vruće, ali ne kao prošlih dana, javlja HRT.

"U četvrtak u unutrašnjosti postupno smirivanje vremena, još mjestimice uz malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. U petak djelomice, a u subotu pretežno sunčano i postupno sve toplije. U petak u gorju još ponegdje može pasti i malo kiše. Na Jadran u četvrtak promjenjivo, mjestimice uz kratkotrajne pljuskove. U petak i subotu pretežno sunčano i vrlo toplo, osobito u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.