Detalji neviđene muljaže s Brača, ova žena je legalizirala kuće od kartona: 'Pa i Željko Širić ima kuću u toj uvali!'

Kada mislite da vas u Hrvatskoj više ništa ne može iznenaditi, dogodi se nešto što vas demantira. poput afere s bračkim Potemkinovim selima, zbog koje je nedavno USKOK podigao optužnicu protiv više osoba predvođenih Snežanom Bralić (63), u inkriminirano vrijeme voditeljicom bračke ispostave Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. Ono za što se ona sa svojim suoptuženicima tereti uistinu je neviđeno u Hrvatskoj. A možda i šire. Jer tereti je se da je muljala s legalizacijama zemljišta i to tako da je na određenim otočkim zemljištima legalizirala nekretnine koje uopće nisu postojale (!?). To je, prema optužnici, radila na zahtjev poduzetnika Tonćija Kelama (50) i to kako bi se povećala vrijednost zemljišta. Uz nju, USKOK tereti i Kelama te Emila Zlatara (35), geodeta s Brača, Dinka Grgurevića (50), arhitekta iz Splita, Željka Babića (33), geodeta iz Splita, i Antona Mikačića (33), geodeta iz Splita. Prema optužnici, na zemljištima koja su legalizirana prethodno su građene makete od kartona i knaufa koje su zatim fotografirane, proglašene nezavršenim zgradama i – legalizirane.