Plan izraelske vlade za vojno ovladavanje Gazom izazvat će još više smrti i patnje i mora se odmah zaustaviti, izjavio je šef vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Türk. Plan je u suprotnosti s odlukom Međunarodnog suda pravde da Izrael mora što prije okončati okupaciju kako bi se ostvarilo rješenje o dvjema državama i ostvarilo pravo Palestinaca na samoodređenje, piše u Türkovu priopćenju.
Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je rano u petak plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dok država proširuje svoje vojne operacije unatoč sve većim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog, gotovo dvije godine dugog rata. "Prema svemu što smo dosad vidjeli, daljnja eskalacija rezultirat će s više prisilnog preseljavanja, više ubojstava, više patnje, besmislenog uništavanja i zločina", upozorio je Türk. "Umjesto intenziviranja rata, izraelska vlada trebala bi učiniti sve da spasi živote civila u Gazi dopuštajući ulazak humanitarne pomoći. Palestinske naoružane skupine trebaju odmah i bezuvjetno pustiti taoce", dodao je.
Netanyahu gura Izrael u potpunu izolaciju, pljusku mu je opalila i Njemačka
Njemački kancelar Friedrich Merz odmah je reagirao obustavom odobrenja za izvoz vojne opreme Izraelu
Nemam problema kako većina zapada razmišlja sada o Izraelu, ali ne razumijem da neki staju totalno na stranu arapa i njihove imigracije u Europu u milijunima. Treba uzeti gard prema svima i zastupati prave Europljane.
Ovi portali su puni botova … ali đaba kreče… prije ili kasnije će maca doći na vratanca
Načela Izraela za Gazu: razoružanje Hamasa, povratak svih talaca (živih i mrtvih), demilitarizaciju Gaze, uspostavu izraelske sigurnosne kontrole te formiranje alternativne civilne uprave koja nije ni Hamas ni Palestinska samouprava. Vrlo racionalno. Isto su proveli i saveznici u Njemačkoj. Osim što su cijeli rat skrivali činjenice o koncentracijskim logorima... Dodatno, potpuno je nebitno što o tome misle europa i sl. Bitno je što misli USA i sunitske arapske države s kojima se ove aktivnosti koordiniraju i usuglašavaju... Na kraju krajeva ovi zadnji su pozvali na razoružanje Hamasa i puštanje talaca što je Hamas odbio...