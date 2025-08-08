Netanyahu gura Izrael u potpunu izolaciju, pljusku mu je opalila i Njemačka

Plan izraelske vlade za vojno ovladavanje Gazom izazvat će još više smrti i patnje i mora se odmah zaustaviti, izjavio je šef vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Türk. Plan je u suprotnosti s odlukom Međunarodnog suda pravde da Izrael mora što prije okončati okupaciju kako bi se ostvarilo rješenje o dvjema državama i ostvarilo pravo Palestinaca na samoodređenje, piše u Türkovu priopćenju.



Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je rano u petak plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dok država proširuje svoje vojne operacije unatoč sve većim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog, gotovo dvije godine dugog rata. "Prema svemu što smo dosad vidjeli, daljnja eskalacija rezultirat će s više prisilnog preseljavanja, više ubojstava, više patnje, besmislenog uništavanja i zločina", upozorio je Türk. "Umjesto intenziviranja rata, izraelska vlada trebala bi učiniti sve da spasi živote civila u Gazi dopuštajući ulazak humanitarne pomoći. Palestinske naoružane skupine trebaju odmah i bezuvjetno pustiti taoce", dodao je.