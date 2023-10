Neredi u Rusiji: Zbog dolaska leta iz Izraela upali u zračnu luku i napravili kaos

Zračna luka u Mahačkali u Dagestanu u nedjelju je privremeno zatvorena zbog upada nepoznatih osoba nakon najave dolaska leta iz Izraela, te su redarstvene snage raspoređene na mjestu događaja, priopćila je ruska agencija za zračni promet Rosavijacija.

VIDEO Neredi u Rusiji, zatvoren aerodrom zbog upada prosvjednika

"Zbog upada nepoznatih osoba u prometnoj zoni zračne luke u Mahačkali, odlučeno je da se ona privremeno zatvori za dolazne i odlazne letove", navodi Rosavijacija, dodajući da su "redarstvene snage na mjestu događaja".

L'aéroport de Makhachkala a été fermé en raison des troubles. Des vols en provenance de Nijnevartovsk et de Moscou tournent dans le ciel. Il est possible que des avions soient transportés vers les aéroports des républiques voisines. pic.twitter.com/OVwFevOjqO — buckler🇫🇷🇪🇺🇺🇦 #NAFO (@bucklerbuckler1) October 29, 2023

Nekoliko desetaka muškaraca upali su u nedjelju navečer na pistu i u zgradu zračne luke u Mahačkali, glavnom gradu Dagestana, ruske republike s muslimanskom većinom, nakon najave dolaska zrakoplova iz Izraela. Kako pišu Izvestija i RT, muškarci su došli na krov zgrade i na pistu. Na videosnimkama objavljenim na Telegramu vide se desetci muškaraca kako ruše ograde, pokušavaju kontrolirati automobile koji izlaze iz zračne luke i razbijaju vrata u zgradi.

🇷🇺🇵🇸🇮🇱 | GUERRA ISRAEL-GAZA: Musulmanes cantan Allahu Akbar y persiguen a judíos que sospechan que están en un avión en el aeropuerto de Makhachkala-Daguestán, Rusia.pic.twitter.com/JQr3i3LA9W — ShinRa News Network (@NewsShinra) October 29, 2023

Na drugoj snimci se vidi muškarac koji stoji na krilu zrakoplova ruske tvrtke Red Wings. Kako navodi specijalizirana mrežna stranica Flightradar, zrakoplov te kompanije koji je letio iz Tel Aviva, sletio je u Mahačkalu u 19,00 sati po mjesnom vremenu (17,00 sati po srednjoeuropskom). Rusko neovisno glasilo Sota piše da je zrakoplov trebao nastaviti put u Moskvu.

Prije nego su ušli u zgradu zračne luke, nekolicina prosvjednika pokušala je provjeravati putovnice ljudi na izlasku iz zračne luke, tragajući za izraelskim državljanima. Nakon slijetanja zrakoplova ruske tvrtke Red Wings iz Tel Aviva, na aerodromu u Mahačkali, pojavio se muškarac na krilu zrakoplova, što je izazvalo zabrinutost i poduzimanje određenih mjera.

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

Prije ulaska u zgradu zračne luke, nekoliko prosvjednika pokušalo je provjeriti putovnice ljudi koji izlaze iz zračne luke, tragajući za izraelskim državljanima.

Reagirali Netanyahu i Zelenski

Reakcija izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na ovu situaciju nije izostala. Ured izraelskog premijera pozvao je ruske vlasti da osiguraju sigurnost izraelskih građana i Židova, bilo gdje da se nalaze. "Očekujemo da ruske vlasti za provođenje zakona zaštite sigurnost svih izraelskih građana i Židova gdje god se nalazili", poručili su iz Ureda premijera. Također su dodali i da očekuju da će židovi i Izraelčani biti zaštičeni.

Israel expects the Russian legal authorities to safeguard the well-being of all Israeli citizens and Jews wherever they are and to take strong action against the rioters and against the wild incitement being directed against Jews and Israelis. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 29, 2023

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je i sam Židov, također je izrazio zabrinutost zbog ovog incidenta, nazvavši ga zastrašujućim.