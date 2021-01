Neredi diljem Rusije: Policija među 4400 ljudi uhitila i suprugu oporbenog čelnika

Ruska policija u nedjelju je privela više od 4400 prosvjednika koji traže oslobađanje oporbenog čelnika Alekseja avaljnoga i blokirala je središta više gradova, a EU i SAD izrazili su žaljenje i osudili primjenu sile i brutalno postupanje prema demonstrantima.

Policija je u nedjelju rasporedila veliki broj snaga i zatvorila je pristup središtima više gradova zbog prosvjeda na kojima se pružala potpora Navaljanome. U Moskvi su prosvjednici i brojni pripadnici specijalne policije cijelog dana odmjeravali snage, a upute je prosvjednicima preko društvenih mreža predlagala ekipa Alekseja Navaljnoga.

Središte Moskve je u potpunosti bilo blokirano, uključivo i Trg Lubjanka, sjedište službe sigurnosti (FSB), ispred kojeg su se prosvjednici kanili okupiti. Prosvjednici su se uputili prema zatvoru u kojem je zatočen Aleksej Navaljni, ali većinom do tamo nisu uspjeli doći zbog brojnih policijskih ograda, pa su se mnogi vratili u središte grada.

Protesters in central Moscow chanting “Down with the Tsar!”



Some have broken off and are heading to the Matrosskaya Tishina jail where opposition leader Navalny is being held. pic.twitter.com/O0q1JlKpAu — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 31, 2021

Novinari agencije France presse su vidjeli tisuće prosvjednika koji hodaju ulicama Moskve i skandiraju " Putin je lopov" i "Sloboda". Predvečer je Navaljnijeva ekipa objavila da je završen prosvjed u Moskvi. "Pokazali smo im koliko nas je", napisali su na Telegramu i pozvali pristaše oporbenog čelnika da ga dođu podržati u utorak kada će biti izveden na sud.

Prema organizaciji OVD-Info, specijaliziranoj za praćenje prosvjeda, najmanje 4407 ljudi je privedeno u 85 gradova, uglavnom u Moskvi (1357) i Sankt Peterburgu (950). Suprugu Alekseja Navaljnoga, Juliju Navaljnaju, policija je privela kada se pridružila skupu u Moskvi, ali je u međuvremenu oslobođena.

Rally in support of Alexei Navalny in Moscow - Law enforcement officers detain a protestor during a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia January 31, 2021.

Sindikat ruskih novinara navodi da je uhićeno najmanje 60 novinara. Zbog tih uhićenja EU je izrazila žaljenje, a izazvala su i verbalni okršaj Moskve i Washingtona. Šef Europske diplomacije Josep Borrell izrazio je u tvitu žaljenje zbog "masovnih uhićenja" i "neproporcionalnog korištenja sile" protiv demonstranata i novinara.

"Ljudi bi morali imati mogućnost koristiti pravo na prosvjede, bez straha od represije. Rusija mora poštivati svoje međunarodne obveze", tvitao je Borrell.

This is how a journalist was detained in St Petersburg. Police used a taser against him as well. Journalists have been detained all over #Russia. This is unacceptable pic.twitter.com/GJFfCWe8l3 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 31, 2021

Sjedinjene Države osudile su "brutalnu taktiku" Rusije protiv mirnih prosvjednika i novinara, rekao je u nedjelju američki državni tajnik Antony Blinken, koji je zatražio puštanje iz zatvora vodećeg kritičara Kremlja Aleksandra Navaljnog.

"Sjedinjene Države osuđuju stalnu primjenu brutalnih taktika prema mirnim prosvjednicima i novinarima koju ruske vlasti provode već drugi tjedan zaredom. Ponovno pozivamo Rusiju da pusti na slobodu one koji su pritvoreni zbog ostvarivanja svojih ljudskih prava, uključujući Alekseja Navaljnog", objavio je Antony Blinken na Twitteru. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je optužilo Sjedinjene Države za "grubo miješanje" u njihove unutarnje poslove nakon što je Blinken osudio moskovski napad na protuvladine prosvjednike.