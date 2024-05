Neočekivani preokret u slučaju nestalog mladića u Njemačkoj: Nakon sedam godina javio se obitelji

Till R., mladić za kojim je prije sedam godina počela tragati policija, se neočekivano vratio kući prije par dana. Nestao je 2017. godine kad je imao samo 15 godina, nakon čega je policija pokrenula potragu za njim, a 2019. godine su objavili i njegovu fotografiju u medijima.

Njegov nestanak je bio tema u televizijskom programu "Aktenzeichen XY", ali ni nakon te emisije se nije pojavila korisna informacija, koja bi riješila brigu njegove obitelji. U jednom trenutku je policija čak sumnjala da je ubijen.

Ovih dana mladić se neočekivano javio svojoj obitelji. "Policija je službeno povukla potragu za Tillom R.", priopćili su iz policije. Otac mladića je za njemačku televiziju RTL rekao kako je njegovom sinu sada dobro. "Sjajne su vijesti da se moj sin vratio. Dobro mu je i presretni smo što se odlučio vratiti kući. Po njega su otišla njegova braća. Živio je u velikom njemačkom gradu i radio razne poslove", za RTL je rekao njegov otac.

Prema Nürnberger Nachrichten, Till R. je 16. rujna 2017. krenuo u posjet poznaniku u Donjoj Saskoj, njemačkoj pokrajini pod lažnim izgovorom, jer je roditeljima rekao da ide na razgovor za posao, a posljednji put je viđen 18. rujna u Lingenu.

Navodno je izjavio uredu za socijalnu skrb kako više ne želi živjeti sa svojim roditeljima, no iz ureda je poslan vlakom nazad svojoj obitelji. Ali on doma nikad nije stigao. Pretpostavlja se da je izašao usput, a mjesec dana kasnije je kontaktirao prijatelja u Berlinu kako bi mu rekao da je dobro i nakon toga mu se gubi svaki trag, sve do ovog tjedna.