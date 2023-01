Ne postoje modeli prehrane, samo škrti gradonačelnici ili oni koji su u školske kuhinje ulagali

Uvođenje jednog osiguranog obroka za svako dijete u osnovnoj školi ocrtalo je sav jad u višegodišnjem vodstvu gradova, općina i županija. Jedni jedu kuhano, ne samo to, kuharice u takvim školama sada usklađuju menije sa zdravstvenim potrebama djece upisujući alergene i druge zdravstvene prehrambene navike učenika, drugi jedva da imaju dostavu, i to ni više ni manje nego iz pekarnica koje, ako ima sreće, jer nema tko ići u kontrolu, u izradi takvih obroka za djecu koriste one namirnice koje je propisao Zavod za javno zdravstvo i u zadanim normativima. Razlike ne mogu biti veće.