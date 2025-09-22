NATO uzvraća Rusiji na provokacije: Planiraju rasporediti novi moćni sustav. Evo o čemu je riječ

NATO planira hitno rasporediti napredni turski sustav zračnog nadzora MEROPS u Poljskoj i Rumunjskoj nakon niza incidenata s dronovima, izvijestila je njemačka novinska agencija DPA. Ovaj potez dolazi nakon što je Poljska prijavila 19 kršenja svog zračnog prostora. Poljsko vojno operativno zapovjedništvo potvrdilo je da su bespilotne letjelice, identificirane kao prijetnje, narušile zračni prostor zemlje. Poljski premijer Donald Tusk istaknuo je ozbiljnost situacije, naglasivši da je 19 kršenja zračnog prostora zabilježeno u samo jednoj noći. Ovi incidenti dogodili su se istovremeno s ruskim napadima na ukrajinske regije Ivano-Frankivsk, Hmeljnic, Žitomir, Vinicu i Lavov, prema izjavama ruskog Ministarstva obrane. Rusija je poručila da nije ciljala Poljsku te je ponudila konzultacije s poljskim vlastima kako bi razjasnila situaciju.

Sustav MEROPS, koji je razvila turska obrambena tvrtka Aselsan, elektrooptički je sustav za izviđanje, nadzor i ciljanje. Dizajniran je za rad u izazovnim uvjetima, uključujući detekciju kroz oblake, dim i prašinu, uz termovizijsko snimanje optimizirano za operacije u zoru i sumrak. Predstavljen na sajmu Eurosatory 2022., MEROPS koristi napredne algoritme temeljene na strojnom vidu i umjetnoj inteligenciji za identifikaciju pokretnih ciljeva, prijetnji i lažnu identifikaciju boja. "MEROPS omogućuje korisnicima kristalno jasan pogled u svim uvjetima, prilagođen stvarnim potrebama oružanih snaga u borbenim situacijama", izjavio je Haluk Gorgun, predsjednik uprave Aselsana, prilikom predstavljanja sustava, piše www.turkiyetoday.com.

Sustav se može integrirati s dronovima i helikopterima, što ga čini fleksibilnim alatom za NATO-ove snage. Njegove ključne značajke uključuju identifikaciju pokretnih ciljeva, izotermnu analizu, lažnu identifikaciju boja, naprednu detekciju prijetnji te obuku i raspoređivanje. NATO planira započeti obuku za sustav MEROPS uz podršku Ukrajine. Poljske i rumunjske snage bit će obučene za korištenje ovog sustava, koji se očekuje da značajno poboljša sposobnost saveza za brzo otkrivanje i neutralizaciju prijetnji poput ruskih dronova u zračnom prostoru NATO-a. Prema Aselsanovim specifikacijama, MEROPS pruža poboljšane performanse u nepovoljnim uvjetima, što ga čini ključnim operativnim sredstvom za zaštitu istočnog krila NATO-a. Savez se nada da će ova tehnologija osigurati veću sigurnost zračnog prostora i učinkovitije odgovore na buduće prijetnje.

Raspoređivanje MEROPS-a dolazi u trenutku povećanih tenzija između NATO-a i Rusije, posebice zbog tekućeg sukoba u Ukrajini. NATO-ovi potezi, uključujući konzultacije prema članku 4., signaliziraju odlučnost saveza u jačanju obrambenih kapaciteta svojih članica na istočnoj granici. Očekuje se da će uspješna implementacija sustava MEROPS dodatno ojačati sposobnosti Poljske i Rumunjske u suočavanju s modernim zračnim prijetnjama.