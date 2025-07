Nastavljaju se vrućine, ali nevrijeme bi opet moglo iznenaditi: Stiglo i upozorenje za jednu regiju

Ovog vikenda nastavlja se pravo ljeto, barem što se tiče temperatura, javlja DHMZ. Većinu dana prevladavat će sunčano i gotovo posvuda vruće vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama između 29 i 34 °C.

Ipak, prema večeri očekuje se porast naoblake sa zapada, a tijekom noći moguća je mjestimična kiša i grmljavina, ponajprije u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, te osobito na sjevernom Jadranu, gdje su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu južni i jugoistočni.Građanima se savjetuje oprez u večernjim i noćnim satima zbog moguće lokalno izraženije nestabilnosti, osobito u riječkom zaleđu i dijelovima Istre.

Sutra većinom sunčano, a u Podunavlju uz dnevni razvoj oblaka popodne lokalno može biti pokojeg pljuska. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, dok će na Jadranu zapuhati umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, u gorju malo niža, a na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 31 do 36 °C.