Namamio ga drogom u WC pa ga pretukao i uzeo mu 2000 kuna

Namami ga drogom da bi mu uzeo pare. Vjerojatno je to pomislio 27- godišnjak, koji je 24. kolovoza u 9.20 na terasi jednog ugostiteljskog objekta u Vodicama uočio muškarca koji je plaćao piće te je pri tome imao novčanik pun novca. Vidjevši to, 27- godišnjak je na brzinu smislio pakleni plan, a kada je konobar otišao od njegove mete, on mu je prišao.

Pozvao ga je da zajedno pođu do WC-a kako bi konzumirali drogu na što je oštećenik pristao. No kada su ušli u WC 27- godišnjak je oštećenika više puta šakama udario po glavi i tijelu, pri čemu ga je teško ozlijedio. Kada je ovaj pao na pod, iz džepa mu je uzeo oko 2000 kuna i nekoliko desetaka eura, nakon čega je pobjegao.

Policija ga je ubrzo našla te je priveden prvo na policiju a zatim na tužiteljstvo gdje je ispitan te osumnjičen za razbojništvo i nanošenje teške ozlijede. Potom je odveden pred suca istrage Županijskog suda u Šibeniku koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.