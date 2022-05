Nakon kupnje oružja Srbija vraća i vojni rok. Trebamo li to pratiti?

U Hrvatskoj to nitko neće priznati, no da nema svake godine sve većih vojnih ambicija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, naši bi generali, ministri obrane, premijeri i predsjednici države i dalje mirno kunjali kada je u pitanju HV i obrana. Uljuljkani u dugo godina prisutni slatki san kako je Hrvatska članica NATO-a, i to je to, to smo dočekali i sada sve četiri u zrak. Prije deset godina, kada je za ministra obrane postavljen SDP-ov Ante Kotromanović, njegov je glavni zadatak bio još skresati broj vojnika i trošenje, vojni proračun bio je sve manji, a najbolji piloti iz Krila Oluje preko noći pobjegli su svi služiti u bogati Katar. Remont MiG-ova u Ukrajini je bio katastrofalno izveden uz primjese interne korupcije, no da tih bijednih 140 milijuna kuna nije tada bilo uloženo, danas ne bi letjelo ni ovih nekoliko preostalih MiG-ova. Kotromanović je ipak uspio nabaviti 15-ak izviđačko-borbenih helikoptera Kiowa i 15-ak najboljih haubica na svijetu, njemačkih PzH 2000.