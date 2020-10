Nakon crnog rekorda u subotu, Austrija je zabilježila 714 slučajeva

Nakon što je u subotu u Austriji i u Beču postignut neslavni rekord od 1.058 odnosno od 474 novozaraženih koronavirusom u jednom danu, u nedjelju prijepodne podaci Ministarstva unutarnjih poslova donijeli su u posljednje vrijeme sve zabrinutijim Austrijancima „lagano olakšanje“. Broj novih slučajeva zaraze u proteklih 24 sata u Austriji bio je 714, od čega u Beču 249.

Mediji navode da čak 344 odnosno 225 novozaraženih manje nego dan prije u Austriji i Beču moralo bi probuditi veće zadovoljstvo u narodu, od onog trenutačnog, što nije slučaj, jer je već dobro poznato da se vikendom, posebice nedjeljom, mnogo manje testira i da ovlašteni laboratoriji u to vrijeme ne rade punom parom. Unatoč tome, obzirom da stalnu strmu uzlaznu putanju novozaraženih u Beču, ministar zdravlja Rudolf Anschober apelirao na nadležne „gradske oce“ da „hitno stavi na raspolaganje veći broj osoba za provedbu testiranja“, kako bi se što više testiralo i što brže dolazilo do rezultata testa. A upravo to je trenutačno prilično veliki problem u austrijskom glavnom gradu, te su i identifikacija i izolacija kontakata zaraženih osoba usporene.

Mediji također ističu kako i današnjih 714 novozaraženih u ovoj alpskoj zemlji nije mala brojka, naprotiv, vrlo visoka odnosno „najviša nedjeljna vrijednost do sada“. Prema nedjeljnim podacima austrijskog MUP-a u Austriji trenutačno od Covida-19 aktivno boluje 8.704 osoba, od čega se 476 nalazi na bolničkom liječenju, uključujući 103 osobe u intenzivnoj njezi i na respiratorima. Od početak pandemije krajem veljače do danas ova je alpska zemlja imala ukupno 48.146 potvrđenih zaraza koronavirusom odnosno oboljelih od njega, 38.629 osoba je ozdravilo, a 813 umrlo, što su četiri smrtna slučaja više nego jučer. Do sada je testirano ukupno 1.686.373 osoba u svih devet austrijskih pokrajina, koje sve od reda muku muče sa suzbijanjem širenja korona zaraze.

Nakon Beča s 240 novozaraženih u nedjelju i trenutačno 4.378 aktivnih slučajeva Covid-19 oboljelih u austrijskom glavnom gradu, najviše novih slučajeva zaraze u proteklih 24 sata zabilježeno je u Donjoj Austriji (134), Gornjoj Austriji (127), Tirolu (69), Štajerskoj (38), Salzburgu (34), Vorarlbergu (32), Koruškoj (19) i Gradišću (12). Mediji u nedjelju također izvještavaju kako je za austrijski Nacionalni praznik (proglašenje neutralnosti 1955. godine) 26. listopada zbog galopirajućeg trenda širenja zaraze u Beču, održavanje već tradicionalne vojne izložbe svih raspoloživih vojnih i bojnih vozila i vojne opreme na Heldenplatzu, kojom se svaku godinu uveličava prazničko slavlje -“upitno“.