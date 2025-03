Najveći gubici Rusije još od Drugog svjetskog rata: Evo koliko im je vojnika do sada poginulo u ratu u Ukrajini

Iako se naveliko priča o primirju u Ukrajini, rat ne jenjava. Ukrajina i Rusija jutros su se ponovno napadale i to samo dan nakon što su se obje strane međusobno optužile za kršenje sporazuma o negađanju energetske infrastrukture. Volodimir Zelenski rekao je da su ruski komentari o miru "propagandne tvrdnje" dodajući da svaki udar razotkriva ruski "pravi stav prema miru".

Novi podaci govore o napadu dronovima na rusku jugozapadnu regiju Saratov tijekom noći. Vlasti kažu da je 10 osoba ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na vojni aerodrom u blizini grada Engelsa gdje je proglašeno izvanredno stanje. Guverner Roman Busargin opisao je to kao "najveći napad ikada" i to dronovima s kojim su se suočili. Moskovsko ministarstvo obrane priopćilo je da su iznad regije oborene ukupno 54 bespilotne letjelice.

Sky News javlja da razmjeri poginulih u ukrajinskom ratu nisu jasni, a obje strane nerado daju podatke o žrtvama. Britansko ministarstvo obrane iznijelo je brojke o gubicima koje su pretrpjele ruske oružane snage u najnovijim obavještajnim podacima.

Procjenjuje se da je tijekom Putinova rata ubijeno između 200.000 i 250.000 vojnika, što bi bili najveći gubici Rusije još od Drugog svjetskog rata. Ministarstvo navodi ukupan broj poginulih i ranjenih na 900.000.

