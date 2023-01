Najmanje osam ljudi poginulo je u nizu tornada koji su pogodili SAD

Spasilačke ekipe u petak traže nestale u središnjoj Alabami, očekujući da će broj žrtava porasti nakon što su oluje i tornada oštetili desetke domova, obarali stabla i odnijeli najmanje osam života u toj američkoj saveznoj državi te susjednoj Georgiji. U okrugu Autauga u Alabami zasad je pronađeno sedmero mrtvih, rekao je direktor tamošnje agencije za izvanredne situacije Ernie Baggett za MSNBC.

SELMA, Alabama (AP) — 'Dangerous' tornado slams Selma, Alabama, as giant storm system blows across the South.pic.twitter.com/Q4Mh7KidBB — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 12, 2023

Mrtvozornik okruga Buster Barber predviđa rast broja žrtava. Tornado je u četvrtak na tom području prouzročio ogromnu štetu, dižući krovove i razbacujući krhotine. „U ovom trenutku pronalazimo još tijela“, rekao je Barber Reutersu.

U susjednoj Georgiji stablo je palo na automobil, ubivši pritom petogodišnje dijete. Odrasli putnik automobila u kritičnom je stanju.

Bonkers video. Two men in truck drive right into an Alabama tornado. 🌪 pic.twitter.com/VrpACeV39K — Mike Sington (@MikeSington) March 26, 2021

Nacionalna meteorološka služba potvrdila je da je središnjim dijelom Alabame prošlo najmanje pet tornada. Služba je u petak na teren poslala nekoliko timova za procjenu štete, upozorivši da će se olujni vjetrovi i niske temperature zadržati do subote ujutro.

U Autaugi je oštećeno čak 50 nekretnina, objavio je lokalni šerif. Dio crkvi i ustanova otvorilo je svoja vrata, pruživši stanovnicima hranu i vruće tuševe.

Guvernerka Alabame Kay Ivey u četvrtak je proglasila izvanredno stanje u šest teško pogođenih okruga – Autaugu, Chambers, Coosi, Dallasu, Elmoreu i Tallapoosi.

U Alabami je u petak bez struje ostalo više od 20 tisuća ljudi, a oluja je dovela do nestanka struje i u Mississippiju te u Georgiji.

VIDEO Petak 13. nije toliko crn: Ljudi su na ovaj dan sve oprezniji i nema toliko nesreća!