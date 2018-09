Najmanje četvero ljudi upucano u noćnom klubu u Memphisu

Najmanje četvero ljudi upucano je u noćnom klubu u Memphisu u SAD-u, javljaju mediji.

Pucnjava se navodno dogodila u klubu Purple Hazer u središtu grada.

#BREAKING: Multiple people injured in shooting inside Purple Haze nightclub in Downtown Memphis. @troyw_WREG3 will have LIVE updates starting at 4:30AM on @3onyourside #Memphis https://t.co/vL9FBjp405 pic.twitter.com/AdVYBhwtdZ