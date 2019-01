Najhladniji dan ove zime: Sutra temperature padaju ispod -10 stupnjeva

Ove zime najniža temperatura od -14,7 stupnjeva Celzijevih izmjerena je u Osijeku, a RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar najavila bi kako bi taj rekord sutra mogao biti oboren.

Na zapadu zemlje temperature će pasti na -10 stupnjeva Celzijevih, a lokalno je moguće da padnu i niže od toga.

DHMZ javlja kako će sutra biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Ujutro na istoku Slavonije može još pasti malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a poslijepodne u okretanju na jugozapadni. Na Jadranu jaka i olujna bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od -10 do -5, ponegdje moguće i niža, na Jadranu od -1 do 4, a najviša dnevna između -2 i 3, na Jadranu od 6 do 11 °C.

HRT-ovi meteorolozi također najavljuju temperature niže od -10 stupnjeva Celzijevih.

Jaka i olujna bura, ponegdje i s orkanskim udarima, i bržim od 150 km/h, puhat će još uglavnom u subotu ujutro, kada će mjestimice u zapadnim krajevima unutrašnjosti temperatura biti i niža od -10 °C, dok na istoku još gdjegod može biti slabog snijega. Tijekom dana većinom bez oborina, uz barem djelomice sunčano vrijeme, ponegdje i nakon čak tjedan dana, ali još relativno hladno, piše HRT.

U nedjelju na kopnu osjetno toplije, iako će jutro još biti hladno, mjestimice moguće i maglovito. A prema kraju dana će se sa zapada naoblačiti te će navečer i u noći biti snijega i kiše u Gorskome kotaru. U ponedjeljak kiša gotovo posvuda, uglavnom u višem gorju i snijeg, no prema kraju dana snježna će se granica snižavati pa u utorak susnježice i snijega može biti i u nekim nizinama. Sredinom tjedna ponovno hladnije, uz moguć slab snijeg mjestimice.

>> Pogledajte što bura čini na obali