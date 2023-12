Nagrađene poslovne ideje studenata u sklopu projekta ‘Hrvatska pamet Hrvatskoj’

Iseljavanje mladih tema jedna je od najbitnijih tema za hrvatsko društvo. Neupitno je od kolike je važnosti hrvatske građane zadržati u zemlji, ponajprije izvrsne studente koji svojim radom, idejama i kreativnošću uvelike mogu pomoći ovoj zemlji. Upravo ovaj gorući hrvatski problem glavni je razlog zašto je Poslovni dnevnik 2014. pokrenuo društveno odgovoran projekt Hrvatska pamet Hrvatskoj.

Cilj projekta je nagraditi izvrsne poslovne ideje hrvatskih studenata, ali i poticati njihovo lakše uključivanje u sustav nacionalne ekonomije. Uz to, kroz Hrvatska pamet Hrvatskoj, želi se podići svijest javnosti o potrebi zadržavanja obrazovanih mladih ljudi u Lijepoj našoj i pružiti prilika da implementiraju svoje ideje i tako obogate hrvatsko društvo. Stoga je kroz ovo studentsko natjecanje mladima dana prilika da u kategorijama „Inovativna Hrvatska“, „Izvorno hrvatsko“, „Financijaš“ i “Mladi vizionar” predstave svoje vrhunske ideje i sposobnosti.

U 2023. godine mladim umovima postavljeno je pitanje kako učiniti izvorno hrvatski brend i proizvod još poznatijim i prepoznatljivim, te kako povećati njegovu vrijednost. Svi finalisti su pozvani da u Zagrebu u hotelu Sheraton 11. prosinca pred stručnim žirijem predstave svoje ideje.

Finalisti kategorija „Inovativna Hrvatska“, „Izvorno hrvatsko“ i „Financijaš“ imali su maksimalno sedam minuta da predstave svoj projekt i njime impresioniraju ocjenjivački sud. Natjecatelji u kategoriji ”Izvorno hrvatsko” su trebali osmisliti način kako postojeći proizvod plasirati i istaknuti njegove kvalitete na kreativan način ili osmisliti posve novi proizvod i strategiju kako bi on postigao što bolji uspjeh na domaćem i stranom tržištu.

Ocjenjivački sud za kategoriju ”Izvorno hrvatsko” činili su: Marija Gilja, neovisna revizorica iz Plinacro, Jasmina Ranilović, direktorica projekata i primijenjenih istraživanja tvrtke Podravka i Damir Sertić, direktor Sektora ljudskih potencijala tvrtke Končar. Pobjednik ”Izvorno hrvatsko” bio je projekt Plišeco, kojim bi se od odbačenih plišanih igračaka napravile papuče. Pobjedu su odnijele studentice: Lora Ružić, Lucija Sedić, Petra Sekula i Lucija Seletković. Predstavile su četiri modela papuča kreativnih imena: ‘Za najmlađe i najslađe’ koji su namijenjeni djeci vrtićke dobi, višenamjenske ‘Gostujuće papuče’ koje su potrebne svakom kućanstvu, ‘Navlakuša’ koje su zamišljene kao tople čarape s gumenim detaljima na podlozi i ‘Special edition’ koje se mogu personalizirati.

Projektni zadaci iz kategorije ”Inovativna Hrvatska” morali su prezentirati inovativne ideje koje će biti od velike koristi pojedincima ili tvrtkama i koje će pomoći dodatnom razvoju Hrvatske i ojačati naš status na međunarodnom polju inovativnosti. Ideje su se trebale odnositi na mogućnosti boljeg poticanja inovativnosti među mladima. Studentice koje su se natjecale u kategoriji ”Inovativna Hrvatska” ocjenjivao je žiri u sastavu: izv. prof. dr.sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta ALGEBRA, Vicko Lukšić, senior programer softvera u tvrtki Atron i dr.sc. Kristina Šorić, profesorica stručnog studija u trajnom izboru i voditeljica područja humanističkih, prirodnih i društvenih znanosti na RIT Croatia.

Nagrađene iz kategorija ”Inovativna Hrvatska” i ”Izvorno hrvatsko” osvojile su 1.327,23 eura i stipendije za Internacional Summer School program Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Pobjedu u kategoriji Inovativna Hrvatska odnijele su studentice Katarina Šaban, Elena Stojaković, Karla Šimić i Marija Stipić koje stoje iza projekta Arrive and Revive Travel Agency koje su nakon pobjede kazale: „Konkurencija je bila jako dobra, no malo smo očekivale pobjedu. Spojile smo se u dva dua prijateljica i počele razgovarati kako ljudima pomoći. Trebalo je uložiti puno truda i rada, ali evo isplati se. Nagradu ćemo podijeliti tako da svakoj ide 300 eura i 100 eura za provod.’’ Njihova ideja posebna je po tome što aktivno doprinosi poboljšanju kvalitete života osoba s posebnim potrebama i osigurava im putovanja koja su u skladu s njihovim specifičnim potrebama i željama.

Od mladih iz kategorije ”Financijaš” očekivalo se da predstave svoje idejne projekte koji će pomoći mladima u sustavnom promišljanju u primjeni znanja i vještina za učinkovito upravljanje financijama, te poznavanja prednosti ulaganja u fondove. Pokrovitelj ove kategorije je AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Članovi žirija koje je odabrao pobjednika u ovoj financijskog kategoriji bili su: Nataša Hrabar Kaštelan, voditeljica Odjela prodaje, marketinga i odnosa s javnošću u AZ mirovinskim fondovim, mr.sc. Tomislav Kesić, CFA katedre za Financije i računovodstvo ZŠEM-a i Tihana Lešić, regional sales executive Poslovnog dnevnika. Naglasak je stavljen na podizanje svijesti o važnosti podizanja razine financijske pismenosti mladih, koja je neopisivno bitna u današnjem ubrzanom svijetu financijskog tržišta. Žiri je najviše impresionirao projekt pod nazivom ‘Burza znanja’ studenata Josipa Stanića i Stjepana Škare. Ova dva studenta zagrebačkog Ekonomskog fakulteta rješenje nedovoljne financijske pismenosti među mladima vidjeli su u digitalnoj platformi koja spaja mlade s financijskim stručnjacima. Stručnjaci bi ponudili brojne zanimljive edukacije, a mladi bi uplatiti onu koja ih najviše zanima. Uz to Burza znanja imala bi forum kao mjesto razmjene mišljenja, a vrhunac učenja bili bi certifikati i virtualni bodovi. Pobjednici iz ove kategorije nagrađeni su s 1.327,23 eura i dvotjednom honoriranom praksom u AZ FONDU. Odlučili su se predstaviti zajedno, jer Škari bolje leži prezentacijski, a Staniću financijski dio projekta. „Jako je lijepo osvojiti natjecanje. Jako smo sretni što je naša ideja pobijedila’’, kazali su Stanić i Škara.

U suradnji i na inicijativu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Poslovni dnevnik i Večernji list u 2023. pokrenuo je novu kategoriju „Mladi vizionar“ s ciljem motiviranja studenata iz ruralnih područja da ostanu u Hrvatskoj i u domovini grade svoju budućnost. Iseljavanje mladih su posebno je alarmantan problem za ruralna područja, te je u ovom natječaju posebno prepoznato koliko je važno zadržati mlade iz ruralnih krajeva u Hrvatskoj. Studenti iz ruralnih područja kroz esej Moj rodni kraj 2030. morali su predstaviti viziju sociološkog, infrastrukturnog, ekonomskog i gospodarskog razvoja područja iz kojega dolaze, imajući na umu primjenjivost i održivost projekta. Odaziv studenata bio je fantastičan, a kriterije natječaja zadovoljilo je njih 60. Deset radova studenata koji su ušli u uži izbor moguće je pronaći u posebnom izdanju koje je u ponedjeljak izašlo uz Poslovni dnevnik.

Kroz kategoriju ”Mladi vizionar” izabranoj studentici i iz ruralnog područja pružila se novčana potpora u iznosu od 3000 eura koju studentica ostvaruje u mjesečnim ratama tijekom 2024, godine, a koju je za najuspješnije prezentiranje vizije razvoja osvojila Mia Deranja iz Gruda u Konavlima. Deranja je studentica 2. godine diplomskog studija Kineziološkog fakulteta u Splitu.

„Studiram na Kineziološkom, nisam na fakultetima srodnim poslovanju, no rekla sam si ako uspijem napisati uvod koji mi se sviđa nastavit ću. Kad sam to uspjela, rad mi se svim daljnjim pisanjem sve više svidio. Uvod sam napisala inspirirana svojim povratkom iz Konavala u Split na studij. Najviše me mučilo što je u malim sredinama nedovoljno raznovrsnog izbora sporta. Vjerujem da bi bilo još više sportskih talenata, ali nisu imali priliku. Tu je još i Konavosko polje koje je nedovoljno obrađeno i poluotok Prevlaka koji je samo zelenilo i može se iskoristiti. Puno se može napraviti.’’