Na Twitteru sprdaju Boris Jonhsona: Pogledajte kako je 2013. plesao sa jednom zastupnicom

Uslijed skandala sa zabavama u Downing Streetu, društvenim mrežama proširila se snimka britanskog premijera Borisa Johnsona kako pleše s članicom londonske skupštine koja u ruci drži svjetleći mač.

Snimka je nastala na božićnoj zabavi prije devet godina, točnije 2013.

Video prikazuje Borisa Johnsona kako pleše s Jeanette Arnold koja je bila članica londonske skupštine od 2000. godine.

Jeanette Arnold, koja je u međuvremenu postala predsjednica londonske skupštine, sigurno više neće dijeliti plesni podij s premijerom jer se ovaj tjedan zgražala nad proslavama nakon 22 sata tijekom lockdowna.

- Sumnjam da premijer ima poštenu kost u svome tijelu pa nažalost neće učiniti pristojnu stvar i dati ostavku - rekla je ona.

Johnsonovo objašnjenje kako u svibnju prošle godine nisu imali zabavu već radni događaj postalo je hit pa je i ovaj video poslužio za brojne montaže.

'It was a work event in the basement actually': Footage of Boris Johnson disco-dancing in 2013 becomes massive online hit as flood of memes over Downing Street parties scandal continues

