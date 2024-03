Na tržnici kažnjeni zbog jaja i kolača: Dobili najblaže kazne, mogli su im 'izbiti iz džepa' čak 3900 eura

Uoči Uskrsa inspekcije su krenule pojačano kontrolirati tržnice. Prve kazne pale su u Vinkovcima, i to zbog jaja i kolača. "U ovom konkretnom slučaju kontrolirana su na tržnici jaja koja nisu imala oznake zdravstvene ispravnosti, nisu imale oznake farmi i najnormalnije su maknuta s tržišta", pojasnila je Kristina Vuljanić iz sanitarne inspekcije.

Prodavačici je oduzeto 90 zatečenih jaja. Dobila je i 190 eura kazne. Prekršajni nalog zaradila je žena zbog prodaje keksa, kruha, štrudli i orahnjača. Djelatnost nije registrirala, a prijeti joj kazna veća od 500 eura, piše Dnevnik. U Državnom inspektoratu kažu da su izrečene najblaže kazne: za neregistriranu prodaju kreću se od 530 do 9290 eura, a za promet hranom bez oznake zdravstvene ispravnosti od 190 do 3900 eura.

Prodaja na tržnicama propisana je zakonom. "Prvo je obavezno, kao i na tržnicama diljem Republike Hrvatske da su to registrirani OPG-i, znači svaki OPG mora donijeti rješenje da je u skladu sa zakonom i svima je omogućena prodaja i u vanjskom dijelu i u unutrašnjem", objasnio je Elvis Kovačević, direktor GTG Vinkovci d.o.o.

Lako kvarljiva roba poput sireva, suhomesnatih proizvoda i jaja, mora se držati u rashladnim vitrinama. Do 28. ožujka inspektori će češljati i tržnice i maloprodaju. "Kontrolirat će se prvenstveno hrana životinjskog porijekla koja je interesantna potrošačima Hrvatske, znači hrana životinjskog porijekla, to su suhomesnati proizvodi, to su prvenstveno jaja", kaže Vuljanić. Prošle godine uoči Uskrsa, sanitarna, poljoprivredna i veterinarska inspekcija provele su ukupno 282 nadzora. Nepravilnosti su otkrili u 25 slučajeva.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Marija Kovačić iz Ludbrega dobila 500 identičnih pisama