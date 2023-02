Na pomolu direktan sukob vojnih sila koji će biti gori od Ukrajine: Ovo je rat svih protiv svih. Bit će razorno

Kada sam 2018. godine posjetio Iran, u glavnom gradu Teheranu zapazio sam veliki display na kojem sat otkucava unatrag. Gledao sam i razmišljao je li to dio kulture u Iranu ili nešto sasvim drugo. Taj sat nalazi se ispred sjedišta Iranske revolucionarne garde koji je pod jakim sigurnosnim mjerama. Vrag mi nije dao mira pa sam došao do čuvara i pitao ga:"Zašto ovaj sat ide unatrag?" A on mi hladnokrvno odgovorio: "Sat otkucava vrijeme kada će nestati izraelska država!"



Iako je tada na satu bilo ostalo još oko 25 godina, po svim naznakama do sukoba se neće čekati još toliko jer svaki dan sve je bliže dan početka velikog rata između Izraela i Irana, rata koji bi zasigurno destabilizirao čitav Bliski istok i zasigurno će biti razorniji od onog u Ukrajini.