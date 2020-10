Na police stiže pašteta od pastrve iz Gacke

Ovih dana na policama Konzumovih trgovina kupci će moći nabaviti novi domaći, hrvatski proizvod - paštetu Argeta od pastrve iz Gacke u Lici. Riječ je o rezultatu poslovne suradnje Atlantic Grupe i Argete s Ribogojilištem „Gacka" iz Sinca pokraj Otočca. Suradnji, čiji je cilj pomoći gospodarstvu poslovnim aktivnostima na lokalnoj razini, dati zamah inicijativi 'Podržimo domaće' i tržištu ponuditi novi, domaći proizvod, pridružio se i Konzum svojom mrežom prodavaonica.

Zamah za 'Podržimo domaće'

Uslijed koronakrize dio je manjih tvrtki izgubio dio tržišta, pa tako i ribnjak i ribogojilište 'Gacka' koje u srcu Like postoji od 1970. godine. U međuvremenu je u potpunosti rekonstruirano s modernim pogonom za preradu pastrve te je ondje radilo 20 zaposlenika. - Velik dio našeg poslovanja bio je s hotelskim lancima, a u koronakrizi kada je dobar dio hotela radio sa smanjenim kapacitetima ili nisu uopće radili, imali smo ispod 20 posto prometa. Zato su nam Atlantic Grupa i njihov brend Argeta došli u pravom trenutku. Ubrzo im se priključio i Konzum. Otkupili su od nas pet tona fileta pastrve što su preradili u paštetu koja će se ovih dana naći na policama. Naša je pastrva iznimne kvalitete, posebno zato što riba živi u čistoj Gackoj koja i za najtoplijih dana u godini ima temperaturu od 9 do 11 stupnjeva Celzijevih, što mesu ribe daje dodatnu kvalitetu - kazao nam je Josip Leko, generalni direktor Ribogojilišta Gacka. Inače, u ribogojilištu godišnje proizvedu 200 tona pastrve te je prerađuju u niz proizvoda, od dimljenih fileta, preko pašteta, do kavijara od pastrve.

- Nekada se u Hrvatskoj proizvodilo oko dvije tisuće tona pastrve, a danas je riječ o oko 400 tona godišnje, od čega mi proizvedemo polovinu te količine. Ugrožava nas uvoz, posebno iz susjedne Bosne i Hercegovine, gdje proizvođači ribe imaju subvencije države od oko pet kuna za kilogram ribe, pa su i puno konkurentniji na tržištu, ali i iz Italije i Turske. Uz sve to, sada se dogodila i ova kriza uzrokovana pandemijom, tako da nam je poslovna suradnja s Atlantic Grupom i Konzumom doista dobrodošla i jako smo zadovoljni i uvjetima poslovanja te korektnom otkupnom cijenom. Nadam se da ćemo suradnju moći nastaviti, pa i proširiti s obzirom na niz proizvoda koje nudimo - dodao je direktor J. Leko.

Partnerstvo velikih i malih

Iz Konzuma poručuju da je ova suradnja dio strategije tvrtke, koja se temelji na dugoročnom partnerstvu s lokalnim i regionalnim dobavljačima, što je ključno za daljnji razvoj lokalne zajednice. - Zbog toga smo kreirali platformu 'Najbolje iz Hrvatske' na kojoj želimo dodatno graditi i unaprijediti odnos između naših kupaca i njihovih omiljenih domaćih brendova. Sretni smo što će nova Argeta baš od gacke pastrve ekskluzivno biti dostupna našim kupcima, a oni će kupnjom pomoći u ponovnom pokretanju i održavanju lokalnog gospodarstva - kazao je Ivan Slavica, direktor Sektora pakirane hrane u Konzumu. Enzo Smrekar, potpredsjednik za delikatesne namaze, Donat Mg i internacionalizaciju u Atlantic Grupi, kazao je da izazovna vremena nude prilike za stvaranje novih vrijednosti u kompaniji. - Ova priča o partnerstvu i podršci među malim i velikim hrvatskim poduzećima izvrstan je primjer za to. Takva partnerstva pozitivno utječu na lokalno okruženje, pomažu u zadržavanju radnih mjesta te vraćaju vjeru u bolje sutra - kazao je Enzo Smrekar.