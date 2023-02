Na plaži pronađena misteriozna kugla: Vlasti ne znaju od kuda je došla i čemu služi

Neobična kugla promjera oko metar i pol pronađena je na obali japanske plaže Enshuhama u gradu Hamamatsu. Policija je zatvorila plažu i istražuju svrhu i podrijetlo objekta kojeg je otkrio stanovnik grada i to prijavio policiji oko 8:45 po lokalnom vremenu. Objekt za koji se vjeruje da je napravljen od metala na plaži pregledava specijalna policija, a u istragu su uključene i obrambene snage te oblana straža. Predstavnici obalne straže za sad ne znaju o kakvom se objektu konkretno radi prenosi Oops Top.

⚡️An unknown object was found on the coast of Japan.



Police have restricted access to the beach in the city of Hamamatsu. Experts inspect the ball.



