Na mene je krenuo stampedo od 400 tuljana, htjeli su se igrati...

Ljepota je u oku promatrača. Svatko na svoj način vidi i doživljava ljepotu koja ga okružuje. No što je s onim "skrivenim" dijelovima koje ne vidimo golim okom? Svijetom ispod površine koji možemo vidjeti samo uz pomoć pomagala? Odgovor ima Damir Zurub, najbolji svjetski podvodni fotograf. Njegove fotografije podmorja godinama osvajaju prva mjesta na svjetskim natjecanjima i najbolje prikazuju svu ljepotu čarobnog svijeta dubina. Višestruki je svjetski prvak i viceprvak u podvodnoj fotografiji, hrvatski reprezentativac, ambasador brenda Mares, freelance fotograf za Cropix, Scubalife, National Geographic te ovogodišnji predsjednik sudačkog žirija na CMAS-ovu Svjetskom prvenstvu u podvodnoj fotografiji koje je održano na Kubi.

Savez mu zabranio nastup

– Ove godine na Svjetsko prvenstvo nisam išao kao natjecatelj, već kao predsjednik žirija Svjetskog prvenstva. Naime, Hrvatski ronilački savez nije me htio prijaviti na natjecanje bez obzira na to što sam zadnjih nekoliko godina uzastopno državni prvak te višestruki svjetski prvak. Nažalost, tako su prošli gotovo svi sportaši koji su javnosti ukazali na nepravilnosti koje Savez čini prema sportašima i sada plaćamo cijenu toga. Nije mi žao zbog toga jer nisam od onih koji će pognuti glavu, već ću se nastaviti boriti za istinu i da se ovakva nepravda više ne događa sportašima koji imaju hrabrosti usprotiviti se i ukazati na kriminalne radnje Saveza. Nažalost, naša reprezentacija je ove godine na Svjetskom prvenstvu imala najlošiji rezultat otkad se natječemo u ovom sportu, i to sve zbog ljudi koji predstavljaju Savez.

Što je to podvodna fotografija?

– Podvodna fotografija zaista je specifična. Nije nimalo jednostavna. Prije svega, ovisimo o puno stvari kao što su vidljivost i uvjeti ispod površine. Uvijek ste u bestežinskom stanju. Sve oko vas se kreće. Jednostavno morate loviti taj određeni trenutak bez previše namještanja. Ograničeni ste zrakom ispod površine, kao i dubinom. Mnogo je tu sitnica i zato je bitno da svi oni koji se bave podvodnom fotografijom budu istrenirani u smislu tehnike ronjenja, kao i poznavanja vlastite opreme. Mi smo početkom ovog mjeseca upravo završili jedan naš veliki EU projekt AqUA – Adriatic Underwater Academy. U samom projektu sudjelovalo je više od 350 sudionika od čega je bilo oko 120 djece, s kojima je provedena edukacija o biljnom i životinjskom svijetu podmorja uz pomoć podvodne poučne staze u prirodnom ambijentu, edukacija o ekologiji i očuvanju mora, probna ronjenja te razni tečajevi ronilačkih specijalnosti. Danas je u našem klubu "Roniti se mora" petnaestak ljudi educiranih za podvodno snimanje i fotografiju, rekao je Damir Zurub.

Postoji li najljepše mjesto na svijetu?

– Prošao sam cijeli svijet, s jednog kraja na drugi. Svaki dio ima nešto specifično i teško mi je reći koji je najljepši. U Meksiku, primjerice, možete snimiti jako puno morskih pasa, sabljarki, tuljana i kitova. Odete li na Maldive ili u Indoneziju, doživjet ćete nešto drugačije. Svaki kraj svijeta omogućava da snimite nešto specifično. Jedno moje lijepo iskustvo bilo je u Meksiku na jednom otočju gdje živi kolonija od gotovo 400 tuljana. Skočite u more i onda taj stampedo tuljana krene na vas. Naravno, ne u namjeri da vas pregazi, već su znatiželjni i razigrani. Oni su kao psići. Jedan mi se popne na glavu, drugi me vuče za rukav, treći za peraju. Ta konverzacija s divljim životinjama nešto je što teško mogu opisati. Na drugom pak kraju otočja doživio sam nešto nezamislivo. Ekipa od nas petero ronila je i ja sam se malo odvojio od skupine kako bih snimio jato sitne ribe. Odjednom dolaze dva delfina i jedan nasloni glavu na moju ruku. Počeo sam ga dragati, a za to vrijeme drugi delfin se ispravio i doslovno me zagrlio. Vidio je to i ostatak skupine ronilaca i nitko nije mogao vjerovati što se događa – rekao je Zurub.

Godišnje izvuku 20 tona otpada

Damir Zurub osmislio je i već 13 godina uspješno sa svojim klubom provodi ekološki projekt Think Green. Uz pomoć članova Ronilačkog kluba "Roniti se mora" godišnje iz mora u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta izvlači tone otpada. I tako iz godine u godinu. Ne samo da vade otpad iz mora i jezera, već ga s partnerima projekta Think Green i odvoze s lokacije te zbrinjavaju. Tako su u 2023. godini zbrinuli više od 20 tona otpada.

