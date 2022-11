Na istoku ništa novo: Što osjećamo gledajući kako ubijaju Ruse?

Kao u video igri. Pogled iz ptičje perspektive. Točnije, iz oka neznanog operatora drona. Ili možda čak umjetne inteligencije. Brzi zooom na jadni ogoljeli šumarak kojemu su bombe stresle lišće i prije no što je jesen dobila šansu. Fokus na plitak rov iskopan u vlažnom černozjemu, u kojom vidimo sklupčanog vojnika vojske Ruske Federacije. Rus ili možda prije Dagestanac, Burjat? Svejedno, na klik palca na joysticku, ili pritisak kažiprsta na tabletu, dron ispušta malu granatu koja tupo pada tik do leđa vojnika, koji je hitro hvata, baca nekoliko metara od sebe. Granata eksplodira, a on panično poput nekog Pacmana otpuže nekoliko metara kroz krivudavi labirint te se ponovo strasno upije u blato. Samo što je ovaj pacman lovac koji je postao lovina! Je li se izvukao, ovaj put? Ne, slijedi video rez, tijekom kojeg dron hladno odzuji nekoliko metara za vojakom, ispusti i drugu granatu, koja mu padne izravno u krilo. On ponovno hitro reagira i baci je nekoliko metara od sebe. Nova eksplozija, pa hitro puzanje kroz rov još nekoliko metara.