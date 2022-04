Na doživotnoj postao milijunaš, a Australija ga izručuje Hrvatskoj! Rođaci: U strahu smo

Pišite to što vam kažem, ali moje ime ne spominjite. Jer strah me, normalno da me strah. I za svoj i za živote svoje rodbine. Ubio je suprugu, prijetio je da će ubiti i brata, tko zna što bi nama mogao napraviti ako mu se zamjerimo – govori nam jedan od rođaka Mate Perića, ubojice koji je 1994. godine uzeo pušku u ruke i bez premišljanja ispalio četiri hica u suprugu Danicu, tada 38-godišnjakinju. Na mjestu je preminula.



Zločin se zbio u nama dalekoj Australiji, u predgrađu Pertha, četvrtog po veličini grada te države. Mate, inače rodom iz Živogošća, potom je sjeo u automobil i pobjegao prema unutrašnjosti zemlje. Desetak sati poslije i tisuću kilometara dalje policajci su ga uspjeli pronaći i opkoliti. Predao se tek četiri sata poslije, nakon brojnih prijetnji kako će si, ako mu se budu pokušali približiti, oduzeti život. Najstariji sin Alen kojemu je tada bilo 16, dvije godine mlađi Steven i 9-godišnji Mark tog su petka, 18. kolovoza 1994., u samo nekoliko sati postali siročad krivicom svog nasilnog oca. Uslijedio je sudski proces, a u srpnju 1995. Mate Perić je zbog ubojstva supruge najprije bio osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu.

Supruga pobjegla, našao je i ubio On je luđak, opasni luđak, i normalno da mi nije drago da dolazi u Hrvatsku, ako je istina to da dolazi. Ja sam i dalje u dobrim odnosima s njegovom familijom, ali nikako mi ne može biti svejedno što će se on slobodno šetati gdje mu se prohtije. Pa sigurno postoji razlog zbog kojeg ga ne žele u Australiji – govori Miodrag Jelavić, polubrat ubijene Danice koju je Mate Perić zlostavljao godinama prije nego što ju je ubio. Redovito bi je mlatio remenom kad god bi mu proturječila, a da izbjegne batine, jednom se sakrila u plantaži banana koja se nalazila u blizini njihove kuće. Pronašao ju je i umjesto remenom izudarao šakama. Kada je skupila hrabrosti i napokon od njega pobjegla s djecom tražio ju je mjesecima, a kada ju je pronašao, presudio joj je – puškom. Danas njegova rodbina ne želi previše o njemu govoriti jer ih je strah za vlastiti život.