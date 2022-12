Na Božić iznadprosječno visoka temperatura: Evo što nas čeka u idućim danima

Božić će u Hrvatskoj proteći uz iznadprosječno visoku temperaturu. Na južnom i na dijelu srednjeg Jadrana pretežno sunčano. U ostalim krajevima umjereno i pretežno oblačno, uglavnom u unutrašnjosti s mjestimičnom maglom. Malo kiše moguće je ponegdje, osobito u gorju, na sjevernom Jadranu i na sjeveru Dalmacije. Najviša dnevna temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 12 do 17 °C.

Na Štefanje će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno te i dalje iznadprosječno toplo. Ujutro mjestimice magla. Malo kiše moguće je ponegdje na sjevernom Jadranu i u gorju. Krajem dana s jačim naoblačenjem kiša je moguća i u ostalim predjelima unutrašnjosti. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u višim predjelima s jakim udarima. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar u jačanju. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 8 do 13. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 °C.

Video: Zimska oluja poharala SAD

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I dalje razmjerno toplo, ali prema srijedi sve manje

"U ponedjeljak u unutrašnjosti većinom oblačno, ujutro mjestimice s maglom. U utorak promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, uglavnom u prvom dijelu dana. U srijedu djelomice sunčano i većinom suho. U ponedjeljak će puhati umjeren jugozapadnjak, a u utorak prolazno sjeverni vjetar. Na Jadranu u ponedjeljak djelomice sunčano, a na sjevernom dijelu ponegdje može pasti i malo kiše. U utorak promjenjivo, mjestimice s kišom, a mogući su i pljuskovi. U srijedu djelomice sunčano, a malo kiše još može pasti uglavnom prema otvorenom moru. U ponedjeljak će puhati umjereno jugo, a u utorak će okrenuti na buru.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.