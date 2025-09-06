Muškarac pao sa skele s visine od oko 14 metara i poginuo: Inspektorat provodi istragu

Oko 15.30 sati u petak, u Ulici Jurja Križanića u Sisku, na gradilištu gdje se izvode radovi fasade na zgradi, za sada na neutvrđen način, došlo je do pada 48-godišnjeg bosanskohercegovačkog radnika sa skele s visine od oko 14 metara. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica u Sisku u suradnji s policijskim službenicima i u nazočnosti inspektora zaštite na radu Državnog inspektorata. Tijelo preminulog je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.
Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.
