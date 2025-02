Muskov novi prijedlog Trumpu: Ona je postigla svoju svrhu. Idemo na Mars

Osnivač i izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk izjavio je kako je došlo vrijeme za početak priprema za deorbitiranje Međunarodne svemirske postaje (ISS), istaknuvši na društvenim mrežama da je ISS „postigla svoju svrhu“ i dodao: „Idemo na Mars.“ NASA je prošle godine SpaceX-u dodijelila ugovor vrijedan 830 milijuna dolara za deorbitiranje ISS-a, planirano najranije 2030. godine. Prema saveznim dokumentima, SpaceX procjenjuje da će projekt koštati oko 680 milijuna dolara. Ugovorom je predviđeno da SpaceX osigura NASA-i „sigurno, pouzdano i isplativo vozilo za deorbitiranje“ koje će omogućiti kontrolirani izlazak ISS-a iz orbite i njegovo raspadanje prilikom ulaska u Zemljinu atmosferu.

It is time to begin preparations for deorbiting the @Space_Station.



It has served its purpose. There is very little incremental utility.



Let’s go to Mars.