Možete li zamisliti da se ovako živi kod nas? Zbog ratnog puta 90-ih Hrvatska izbjegla puno težu sudbinu

Ponekad je sasvim jednostavno uspjeh uzeti zdravo za gotovo. Pokazuje to već skoro tri desetljeća razmjerno često prešućivanje, ili točnije rečeno preskakanje, zaobilaženje (jer tu nema zle namjere) činjenice o tomu koliko je hrvatski ratni put u 1990-ima bio u europskim i drugim postkomunističkim razmjerima istodobno i uspjeh i iznimka. S obzirom na to da je veliku većinu rata Hrvatska provela u statusu vlade koja se bori protiv separatizma dijela svog teritorija (koji je potaknut agresijom susjeda), uspjeh u zauzimanju tog teritorija najprije silom, a zatim i pregovorima predstavlja gotovo pa jedinstven slučaj u svim sukobima koji su u Europi i na teritoriju bivšeg SSSR-a izbili nakon pada komunizma. Nipošto nije bilo neizbježno da će se to dogoditi.