Monstrum koji je zlostavljao stotine djece napokon pred sudom: Jezivi dnevnici otkrili nepojmljive užase

Navodno jedan od najvećih zlostavljača djece ikad, uhvaćen u Francuskoj, Joel Le Scouarnec , svakoe godine na svoj rođendan u svoj dnevnik bilježio je svoju dob a ispod bi napisao: "Ja sam pedofil i ponosim se time." Za ostatak svijeta bio je cijenjeni medicinski stručnjak, kirurg koji se brinuo za tisuće pacijenata i uzdržavao njihovu rodbinu. Ali Le Scouarnec, koji sada ima 74 godine, skrivao je mračnu tajnu - prisilu da zlostavlja djecu. Trenutno mu se sudi optužen za niz seksualnih zločina koji uključuju 299 žrtava, od kojih su gotovo sve bile njegovi pacijenti, od kojih su većina bila djeca. Ukupno je optužen za 300 različitih zločina, uključujući 111 silovanja i 189 seksualnih napada, koji su se dogodili u više od desetak bolnica tijekom 25 godina.

Prosječna dob njegovih navodnih žrtava bila je samo 11 godina, a među žrtvama je bio gotovo isti broj dječaka i djevojčica. Uhvaćen je 2017. godine, nakon istrage u kojoj je sudjelovalo više policijskih snaga, pa čak i FBI. Kada je policija ušla u Le Scouarnecov dom, otkrila je šokantan prizor. Našli su preko 300.000 nepristojnih fotografija i videa djece, 70 lutaka veličine djeteta (od kojih su neke bile vezane lancima) i perika te, što je najvažnije, stotine bilježnica i dnevnika s detaljima o njegovom zlostavljanju, piše SkyNews.

Stravično otkriće promijenilo je živote stotina ljudi koji nisu imali pojma da su žrtve Lescuanekovih zločina. Maria je jedna od njih. Sada u svojim tridesetima, imala je deset godina kada je hospitalizirana zbog akutne upale slijepog crijeva. Joel Le Scouarnec bio je njezin kirurg. U svom dnevniku zapisao je kako ju je zlostavljao dok je bila pod anestezijom. “Ovaj čovjek uništio je moj život i živote brojne djece... Kada sam čula da sam jedna od navodnih žrtava, rekla sam sama sebi, ovo je dio slagalice koji nedostaje”, rekla je Maria.

Među žrtvama je bio i dječačić po imenu Mathis Vinet. Imao je samo 10 godina kada je zbog bolova u trbuhu prebačen u bolnicu i došao je pod brigu Joela Le Scouarneca. "Primio je našeg unuka i pregledao ga", prisjetio se njegov djed Roland, dodajući da je kirurg rekao da Mathis mora ostati u bolnici preko noći. "Rekao je da ćemo biti upozoreni ako se nešto hitno dogodi." Te je noći dječaka navodno zlostavljao dok je ležao u krevetu. Njegovi baka i djed još uvijek imaju otpusnicu koju je potpisao bivši kirurg. Taj dan Mathisa je potpuno promijenio, kaže njegova obitelj. Dječaka koji je uživao pomažući djedu u vrtu zamijenio je problematični mladić čiji se život raspleo jer je pao u ovisnost. "Drogirao se kako bi se osjećao bolje... ali nije djelovalo".

Godine 2021. oduzeo si je život sa samo 24 godine.Le Scouarnec ne poriče svoje zlostavljanje mnoge male djece o kojima je pisao u svojim dnevnicima. Istražiteljima je rekao da je radio sve o čemu je pisao, ali nije znao koliko je djece bilo. "Možemo ga nazvati čudovištem, ali to je podcjenjivanje", rekla je odvjetnica Francesca Satta. "On ima samo jednu stvar na umu, 24/7, a to je seksualno zlostavljanje male djece". Postoji još jedna zabrinjavajuća nepoznanica u ovom slučaju. Tijekom suđenja, 299 navodnih žrtava iznijet će svoje optužbe protiv Le Scouarneca na sudu, ali moglo bi ih biti više. Najmanje dvije godine dnevnika su nestale.

Amelie Leveque je operirao Joel Le Scouarnec kada je imala 9 godina. Svjedočenjem u javnosti, Amelie Leveque želi potaknuti "sve žrtve da podnesu prijavu" i odbiju biti saslušane iza zatvorenih vrata. Slučaj protiv bivšeg kirurga uključuje toliko žrtava da normalna sudnica nije dovoljno velika. Otvorit će se depadans koji će primiti stotine žrtava, odvjetnika, članova obitelji, novinara i javnosti koji će pratiti proces u sljedeća četiri mjeseca.

Žrtve će se okupiti u predavaonici kako bi gledale suđenje na velikom ekranu. To je vrsta sobe koju možete pronaći bilo gdje, ali dok gledate okolo, na stotine sjedala, podsjetite se da je svako od njih dodijeljeno navodnoj žrtvi, piše Sky News. Većina navodnih žrtava bila su djeca kada su posljednji put vidjeli Joela Le Scouarneca. Sada se vraćaju kao odrasli, kako bi se suočili s njim na sudu. Dio boli koju su pretrpjeli zbog zlostavljanja u bolnici možda će ipak izliječiti sudskom kaznom.

