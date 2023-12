Mons. Križić posjetio splitski zatvor: 'I Vi u sebi nosite puno toga dobroga i možete se promijeniti'

Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić posjetio je u ponedjeljak, na Božić 25. prosinca, zatvor u Splitu i susreo se s Upravom te je u zatvorskoj kapeli Sv. Josipa Radnika na Bilicama predvodio euharistijsko slavlje.

- Nemojte biti tjeskobni, beznadni ili obeshrabreni. Stvarnost Božića moguće je doživjeti na različitim mjestima. Još se mnogi danas sjećaju dočekivanja Božića u rovovima tijekom Domovinskog rata. Mnogi svjedoče da su upravo u tim trenucima doživjeli nadnaravna iskustva. Osjetili su da ih Bog nije ostavio te da ih je pohodio na mjestima gdje su to najmanje očekivali - istaknuo je na početku mons. Križić i istaknuo da ne ispunja ljudska srca ambijent blještavila već duhovna stvarnost.

- U Bibliji postoji jedan zanimljiv događaj koji se zbio upravo u zatvoru. Naime, sv. Pavao je na jednom od svojih mnogobrojnih putovanja bio zarobljen i bačen u tamnicu. Sveti pisac bilježi da je Pavao, zajedno sa svojim suputnikom, počeo pjevati. I svi su im se čudili kako mogu u takvim trenutcima pjevati i slaviti Boga. No, Pavao je mogao pjevati u takvim trenutcima jer je znao da nije ni u tamnici sam. Nije gubio nadu i pouzdanje u bolju budućnost – naglasio je nadbiskup.

Dvije su najveće napasti u životu zatvorenika, istaknuo je nadbiskup. Prva je da osoba zavoli tamu i grijeh te im je stoga poručio kako ne smiju zaboraviti da i oni nose u sebi puno toga plemenitoga. Druga najveća napast u duhovnom životu zatvorenika je uvjerenost da je nemoguće promijeniti život. S tim povezana napast je utjecaj mišljenja drugih.

- Možete pomisliti da vas svi vide isključivao kao grešnike, prijestupnike zakona i zatvorenike. No, ponovno naglašavam, najvažnije je postati svjestan da u sebi nosimo puno toga dobroga te vjerovati da se možemo promijeniti. Pazite se posebno mišljenja drugih ljudi. Čovjek je sklon druge promatrati isključivo kroz prizmu počinjenih grijeha. Vi ćete zasigurno biti obilježeni, u očima ljudi, svojim grijesima. Ako vas ljudi promatraju na taj način to je samo znak da nisu pročistili pogled svoga srca. Zapamtite, drugi će vas promatrati kao grešnike. No, ne dopustite da vas to obeshrabri na putu promijene i obraćenja. Važno je da shvatite da u vama postoji usađeno dobro te da odlučite krenuti novim i boljim putem – poručio je zatvorenicima nadbiskup Križić.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Danas slavimo Štefanje: Znate li sve o ovom blagdanu i sv. Stjepanu?