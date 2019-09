Modni detalj predsjednice Vrhovnog suda postao hit na društvenim mrežama

Predsjednica britanskog Vrhovnog suda koja je u utorak objavila da je odluka premijera Borisa Johnsona o suspenziji parlamenta "nezakonita", za tu je prigodu zataknula broš u obliku golemog pauka i zaintrigirala javnost koja nagađa kakvu je poruku time željela poslati.

Povijesni karakter sudske odluke nije odvratio gledatelje koji su objavu pratili izravno putem televizije da ne uoče neobičan srebrni broš koji je na desnom ramenu nosila predsjednica Vrhovnog suda, lady Brenda Hale.

Foto: REUTERS TV/REUTERS/PIXSELL

Društvene mreže bile su oduševljene novom temom, a na e-bayu pojavio se T-shirt s otiskom velikog bijelog pauka na desnom ramenu po cijeni od 10 funti (82 kune).

No koja je poruka pauka, pitali su se brojni promatrači? Za jedne, broš u obliku pauka aluzija je na pisca Waltera Scotta: "O kako zamršenu mrežu pletemo kada prvi put vježbamo da zavaramo".

Brzo je povučena paralela s Brexitom i Borisom Johnsonom koji je navodno lagao kraljici tražeći od nje da suspendira rad parlamenta.

Jednako brzo osvanuo je i 'tvit' s fotografijom Lady Hale i njezina broša te paukove mreže u kojoj se koprca debela muha s glavom Borisa Johnsona.

Sutkinja, prva žena koja predsjeda Vrhovnim sudom, posjeduje zbirku broševa u obliku životinja kao što su vretence, gusjenica ili žaba, a uvijek ih nosi zataknute za odjeću na desnom ramenu.

Even before she delivered the momentous decision that crushed Prime Minister Boris Johnson’s suspension of parliament, Supreme Court president Lady Brenda Hale had brought a blast of fresh air to Britain’s stuffy and male-dominated institutions. https://t.co/2w6tdELxXr pic.twitter.com/2qze9bJxWm