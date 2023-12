Modni brend na meti kritika zbog kampanje nove kolekcije: 'Vilica mi je otpala kad sam ovo vidio'

Zara, popularni modni brend, izazvala je kontroverze reklamnim fotografijama svoje nove kolekcije. Kolekcija, nazvana Collection 04, prikazuje modele u zimskom okruženju s elementima koji su neki korisnici društvenih mreža povezali s ratom Izraela i Hamasa i stradanjima u Gazi.

Posebno je sporna scena gdje manekenka pozira u kutiji uz figurine umotane u bijeli najlon, što mnogi smatraju aluzijom na tragične događaje u Pojasu Gaze, piše Roya News.

ZARA is mocking the Palestinians who are massacred by Israel pic.twitter.com/4ksUco5TIq

Ova interpretacija fotografija potaknula je pozive na bojkot brenda te lavinu negativnih objava i komentara na društvenim mrežama:

"Nikada u životu više neću kupiti ništa od ovog brenda. Sramite se."

I will never purchase anything from this brand for the rest of my life. Shame on you @ZARA #BoycottZara pic.twitter.com/Ut8KxChVmY