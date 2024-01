Prevozio 75 kg pirotehnike u automobilu pa zapalio cigaretu. To mu nije bila dobra ideja

U nizozemskom gradiću Nieuwleusenu 21-godišnjak po imenu Gerben doživio je dramatičnu nesreću kada je njegov automobil, napunjen sa 75 kilograma vatrometa za proslavu Nove godine, eksplodirao nakon što je vozač nespretno pokušao baciti cigaretu kroz prozor.

Gerben, koji je vozio crni Volvo V70, bio je samo nekoliko kilometara udaljen od kuće kada se dogodio incident. Popušivši cigaretu, pokušao ju je izbaciti kroz prozor, ali vjetar ju je vratio unutra, izazvavši požar u automobilu.

🇳🇱 21-letni mieszkaniec Nieuwleusen wraz z kolegą przewozili 75 kg fajerwerków z Niemiec swoim Volvo.„Paliliśmy tytoń, a potem coś poszło nie tak”. Jeden z nich doznał poparzeń nogi i musiał udać się do szpitala. Drugiemu nic się nie stało. Wideo poniżej. pic.twitter.com/S6zKEJWEXf — Patryk Kulpok (@PKulpok) December 30, 2023

- Vidjeli smo crvene bljeskove i čuli prasak. U autu se zamračilo od tolikog dima. Pomislili smo: moramo izaći iz auta - izjavio je Gerben za nizozemski list Hart van Nederland.

Nizozemski mediji objavili su snimke incidenta, a na njima se vidi crni dim kako se diže u nebo, dok raznobojne baklje eksplodiraju oko uništenog vozila. Dok je Gerbenov prijatelj uspio izbjeći ozljede, mladi vozač zadobio je opekline na nozi te je završio u bolnici.

VEZANI ČLANCI:

Unatoč naporima vatrogasaca da spase automobil, vozilo je na kraju potpuno izgorjelo. Na društvenim mrežama mogu se pronaći i fotografije olupine crnog Volva, koji je sada potpuno neprepoznatljiv.

Gerben je priznao da je naučio lekciju i da više neće pušiti dok ima vatromet u svojem automobilu, međutim, unatoč materijalnoj šteti i zadobivenim ozljedama, mladić je najavio da će opet paliti vatromet za doček Nove godine. Za nizozemske medije priznao je da paljenje pirotehnike nije dopušteno u mjestu u kojemu on živi, no da on njegovi prijatelji 'to svejedno rade', dodajući da su vatromet 'većinu godina' kupovali u Njemačkoj.

VIDEO Izjava iz PU osječko-baranjske nakon ozljeđivanje djeteta petardom