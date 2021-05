Mladi policajac skočio u hladnu Neretvu za muškarcem: Struja ga je odnijela 15-ak metara, počeo je tonuti

Tijekom mjeseca travnja čak dvojica policijskih službenika Policijske uprave dubrovačko neretvanske pohvaljeni su od strane načelnika Ivana Pavličevića zbog njihovog nesebičnog izlaganja opasnosti koja je u jednom slučaju rezultirala spašavanjem ljudskog života, a u drugom slučaju pronalaskom izgubljenog psa za kojim su tragale brojne službe.

Naime, 21. travnja ove godine, oko 15,40 sati na ušću Neretve, došlo je do pokušaja samoubojstva muške osobe skokom u Neretvu s namjerom utapanja, o čemu su policijski službenici Policijske postaje Ploče zaprimili dojavu. Prvi su na mjesto događaja pristupili vođa ophodnje Darinko Nižić i polaznik Policijske akademije Marko Gnječ, a na mjestu događaja zatečen je i građanin Moris Šuman. Iako su sva trojica muškaraca bili su spremni skočiti u Neretvu u namjeri spašavanja spomenute muške osobe kojeg je struja već odnijela 15-ak metara od obale, mladi policijski vježbenik je inzistirao da skoči samo on jer je najmlađi. Temperatura Neretve u tom trenutku je bila oko 13 Celzijevih stupnjeva, međutim niti to nije obeshrabrilo Marka koji je doplivao do spomenutog muškarca koji je, uslijed alkoholiziranosti, struje i težine odjeće, već počeo tonuti u hladnu Neretvu. Marko ga je izvukao na obalu i uz pomoć spomenutog kolege Nižića i građanina Morisa Šumana izvukao na kopno gdje je uskoro stigla ekipa ZZHM Ploče koji su ga dalje zbrinuli, izvijestili su iz PU dubrovačko-neretvanske.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Drugi događaj započinje 23. travnja kada je Josip Kiridžija – Kiri sa svojim psom Reom pošao u uobičajenu šetnju Rujnicom, a u tom trenu ispred njih je iskočio muflon. Mlada njemačka ovčarka Rea započela je utrku s divljom životinjom te je odvela daleko od vidokruga njenog vlasnika. Unatoč dozivanju i potrazi do kasno u noć, Rei se izgubio svaki trag. U potragu su se potom uključili Josipovi prijatelji i članovi GSS-a, ali ni nakon četiri dana potraga nije dala rezultate. Iako su svi već slutili tužan kraj ove priče Reu je, iscrpljenu ali živu, u škrapi na Rujnici pronašao Duje Plećaš, mladi policijski službenik Postaje granične policije Metković. Duje, koji je ujedno službeni trener pasa, Reu je izvukao iz škrape i predao vlasniku koji mu je na tome bio jako zahvalan.